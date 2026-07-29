「テレビに出させてもらうようになって……」アイドルグループ・M!LKの塩崎太智(※崎がたつさき)が、今後“やってみたい”ことを明かした―。

塩崎太智

『じんだい』チャンネルでやりたいことは、眉毛サロン・アフヌン・酵素風呂？

約4年半ぶりにYouTubeチャンネル『じんだいチャンネル』を再始動した塩崎と吉田仁人。21日に更新された動画で、今後“やってみたい”企画について、眉毛サロン、アフタヌーンティー、酵素風呂などを挙げつつ、吉田は「塩崎さん、ゴルフやりたいらしいですね」とニヤリ。「やりたい! やりたい!」と声を上げた塩崎だったが、「やりたいけど。まだ何も持ってないし……」とつぶやいた。

ゴルフをやりたい理由について、「テレビに出させてもらうようになって、“ゴルフやってる? ”みたいな会話があるやん。そのときに、“スコア○○”とか言われるやん。でも、俺やったことないから、スコアとかもわからんくて。やりたいんよ」と説明。続けて、「買いに行きたいかも。最初に、パーって思いっきり飛ばせるやつを買って、打ちっぱなし行くみたいな動画とか」と提案した。

「ホンマにやりたいことだけをやる」と意気込む塩崎に、吉田は、「こんなチャンネルあっていいんだろうか? お互いに、やりたいこともないなってなったら……?」と不安げ。

しかし、塩崎は、「俺、今年の夏は、ホンマにやりたいこといっぱいあんねん。めちゃくちゃある」「楽しいことをダラダラやろうよ」と意に介さず。吉田は、「俺はインドアだから。俺のやりたいことは、家でひっそりしてたいからさ。あなたのやりたいことに、ついていくことになるよ」と苦笑していた。

コメント欄には、「2人で喋ってるだけで十分面白い!」「正直この2人何してても需要ある」「とりあえず好きなことを自由にやってほしい」「アフタヌーンティーとゴルフは決まり?」「じんだいのアフヌン需要ありすぎるww」「ふたりでピューロランド行ってほしいです」「美容系観たいです!」「謎解きとか脱出ゲームやってみてほしい」など、期待の声が上がっている。