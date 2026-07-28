「これが一番やる気ないかもしれない(笑)」アイドルグループ・M!LKの塩崎太智(※崎がたつさき)と吉田仁人が21日、YouTubeチャンネル『じんだいチャンネル』を再開。ファンから喜びの声が上がっている――。

吉田仁人

チャンネル再開で登録者数倍増! 『じんだい』“復活”動画のコメントは1万6,000件超

キッズ動画を配信するチャンネルとして、2021年9月に開設した『じんだいチャンネル』。しかし、2022年1月の更新を最後に、これまで“休眠”状態だった。約4年半ぶりの更新となった動画で、塩崎は、「どうも～! 『じんだいチャンネル』です!」と元気にあいさつ。「これ何年ぶり?」と話すと、吉田は、「4年ぶりじゃないか? 1番最新の動画だけ、異常に再生されてる(笑)。4年前で止まってます」と笑った。

続けて、塩崎は、グループのYouTubeチャンネル『M!LK』が登録者数100万人を突破し、“金の盾”が贈られたことに言及。「『じんだいチャンネル』も10万人いったのよ。それで、盾もらいたいんやけど……。なんか過去何カ月か動かしてないと届かんみたいな感じで。これアップしたら届くのかな?」と期待。「(M!LKの)金の盾を佐野(勇斗)さんが持って帰ったやない? 銀の盾は、舜ちゃん(曽野舜太)が持って帰った」と明かし、「俺も、盾欲しいのよ。俺も家に盾を飾りたいねん」とチャンネル再開のワケをぶっちゃけた。

「もし、100万人いった場合、2つもらえるやん。銀と金。そしたら、分け分けせん?」と提案した塩崎。吉田が、「欲しい盾をもちろんプレゼントします。それは本当にいいですよ」と苦笑すると、「ホントに? じゃあ俺、金がほしいです」と大喜び。また、今後については、「何も決まってない」そうで、吉田が、「とりあえず1個決めたじゃん。“頑張らんとこ”って。いろんな露出があるなかで、これが一番やる気ないかもしれない(笑)」と話すと、塩崎は、「のんびり行こうや」と笑顔で返していた。

チャンネル再開で、登録者数は13万人から30万人超に急増。“復活”動画には、1万6,000件を超えるコメントが寄せられており、「ついにじんだい復活きたーーww」「興奮が止まらない」「じんだい復活おめでとう」「無理なく、長く続けて欲しい!」「これ当時から推してた人泣くだろ」「2人で盾をわけわけしてほしいから100万人目指して応援し続けます!」「じんだい復活した理由が盾が欲しかっただけなのまじでかわいいwww」など、ファンから歓喜の声が上がっている。