ナルミヤ・インターナショナルは、バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」との初のコラボレーション企画として、7月8日から期間限定で、「ナルミヤキャラクターズ」とコラボレーションした「ZETTERIA Burger Partyわくわくセット」を販売する。

今回は、オリジナルアクリルカラビナ付きの、「ZETTERIA Burger Partyわくわくセット」を用意した。オリジナルアクリルカラビナには、ナルミヤキャラクターズを代表する人気キャラクター、ANGEL BLUE「ナカムラくん」、mezzo piano junior「べリエちゃん」、pom ponette junior「ミントくん」、DAISY LOVERS「ルッキー」がゼッテリアの制服を着たオリジナル描き下ろしイラストで登場。ここでしか手に入らない描き下ろしデザインと夏らしい日焼けデザインを計6種類用意している。

「ZETTERIA Burger Partyわくわくセット」は、4種類のわくわくセットメニュー【わくわくハーフチュロセット、わくわくチキンからあげっと（3個入り）セット、わくわくハンバーガーセット、わくわくチーズバーガーセット】の注文が対象だ。また、全てのバーガーにプラス450円で「わくわくセット」を注文できる。

示価格は全て税込。 一部店舗を除く269店舗で販売予定(7月1日時点) 。9月上旬まで販売予定。無くなり次第終了する。オリジナルアクリルカラビナの絵柄は選択不可。「ZETTERIA Burger Partyわくわくセット」は10時30分から販売する。画像はイメージ。一部店舗では内容と価格が異なる。

「ナルミヤキャラクターズ オリジナルアクリルカラビナ」

大きくあしらったキャラクターの描き下ろしイラストが目を引くアクリルカラビナが登場。

さらに、ここでしか手に入らない夏らしい日焼けデザインのANGEL BLUE「ナカムラくん」、シークレットの日焼け〇〇〇ちゃんのアクリルカラビナにも注目だ。キャラクターの魅力がぎゅっと詰まったかわいらしいデザインで、チャームとしても楽しめる、毎日持ち歩きたくなるようなアイテムになっている。

「わくわくセットメニュー」

わくわくハーフチュロセット

わくわくハーフチュロセットの価格は490 円。「ハーフチュロ」＋「フレンチフライポテト S」＋「ドリンク S」

わくわくチキンからあげっと(3個入り)のセット 価格は530 円。「チキンからあげっと（3個入り）」＋「フレンチフライポテト S」＋「ドリンク S」

わくわくハンバーガーセット

わくわくハンバーガーセットの価格は590 円。「わくわくハンバーガー」＋「フレンチフライポテト S」＋「ドリンク S」

わくわくチーズバーガーセット

わくわくチーズバーガーセットの価格は630 円。「わくわくチーズバーガー」＋「フレンチフライポテト S」＋「ドリンク S」

「お好きなバーガー」＋「フレンチフライポテトS」＋「ドリンクS」

「わくわくモーニングセットメニュー」

わくわくハーフチュロセット

わくわくハーフチュロセットの価格は490 円。「ハーフチュロ」＋「ハッシュポテト」＋「ドリンク S」

わくわくチキンからあげっと（3個入り）セットの価格は530 円「チキンからあげっと（3個入り）」＋「ハッシュポテト」＋「ドリンク S」

わくわくソーセージマフィンセット

わくわくソーセージマフィンセットの価格は590 円。「わくわくソーセージマフィン」＋「ハッシュポテト」＋「ドリンク S」