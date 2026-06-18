RX Japanは、6月17日に東京ビッグサイトにて開催した「日本キャラクター大賞2026グランプリ」において、グランプリを発表した。「日本キャラクター大賞2026」のグランプリは「ちいかわ」が受賞した。

「ちいかわ」は、3年連続「日本キャラクター大賞 グランプリ」を受賞し、殿堂入りすることが発表された。「日本キャラクター大賞」は、6月19日まで東京ビッグサイトで開催中の「ライセンシングジャパン」会場内に特設コーナーが設けられている。

日本キャラクター大賞2026 受賞プロパティ

日本キャラクター大賞グランプリ

ちいかわ／株式会社スパイラルキュート【殿堂入り】

日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞

ちいかわ／株式会社スパイラルキュート

日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞

-たまごっち／株式会社バンダイ

日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞

モンチッチ／株式会社セキグチ

日本キャラクター大賞 ニューフェイス賞

mojojojo／株式会社リトルウインドウ／株式会社学研ステイフル

プロダクト・ライセンシー賞

ボンボンドロップシール／株式会社クーリア

プロモーション・ライセンシー賞

ウルトラ怪獣鉄塔へ行く／関西電力送配電株式会社

リテイル賞

キデイランド 新宿店／株式会社キデイランド

選定委員特別賞

大阪・関西万博 公式キャラクター 「ミャクミャク」／公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会

選定委員特別賞

ナルミヤキャラクターズ／株式会社ナルミヤ・インターナショナル]]

日本キャラクター大賞とは

2009年、ライセンスビジネス産業の価値を広く社会に発信するとともに、業界の健全な発展に寄与するために、「日本キャラクター大賞（旧名：キャラクター＆ブランド・オブ・ザ・イヤー）」を創設しました。09年は「ポケットモンスター」、10年は「ONE PIECE」、11年は「こびとづかん」、12年は「ONE PIECE」、13年は「くまモン」、14年は「ふなっしー」、15年は「妖怪ウォッチ」、16年は「おそ松さん」、17年は「ポケットモンスター」、18年は「怪盗グルーシリーズ」、19年は「すみっコぐらし」、20年は「TVアニメ『鬼滅の刃』」、21年は「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」、22年は「ちいかわ」、23年は「ONE PIECE」が、24年と25年は連続で「ちいかわ」がグランプリを受賞している。