YB-LAB.は6月25日、着圧レギンスブランド「グラマラスパッツ」シリーズより、ナルミヤ・インターナショナルが展開する人気キャラクター「ナルミヤキャラクターズ」とコラボレーションした限定デザイン商品を発売した。

Y2Kムードを詰め込んだ限定デザイン

今回のコラボレーションでは、ナルミヤキャラクターズのビジュアルを全面に使用した、今回だけの特別デザインパッケージを展開する。「グラマラスパッツ」らしい世界観はそのままに、Y2Kムードや平成リバイバル感を取り入れた、持っているだけでも気分が上がるデザインに仕上げた。

購入特典として、キラキラのラメが入った限定デザインのアクリルチャーム(全4種)をランダムで1種封入する。

限定デザインのアクリルチャーム

公式オンラインストアや主要ECモール(Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピング)にて3着以上のセットを購入した人には、数量限定で「限定シューデコセット」(全2種)をプレゼントする。シューレースとマスコットがセットになった特別仕様で、ベリエちゃんセット(ピンク)、ナカムラくんセット(ブルー)の全2種を展開予定。

限定シューデコセットをプレゼント

対象となるモデルは、定番の「グラマラスパッツ」(単品4,389円)、強着圧の「グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ」(単品2,970円)、および「グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ」(単品2,750円)の3種類。

なお、外箱や特典のみが限定仕様となっており、レギンス本体の着圧設計や補整構造は長年支持されてきた通常商品と同じ品質を維持している。