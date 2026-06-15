ファミリーマートは6月16日AM10:00から、対象商品を2個購入で「ナルミヤキャラクターズ」のオリジナルチャームがもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

「平成女児ブーム」を背景に限定キャンペーンを展開

2026年、日本に空前の「平成女児ブーム」が到来している。2000年代のキャラクターたちが次々と復刻し、新作アイテムの情報がSNSに投稿されると、1万件を超える「いいね」を記録することも珍しくない。ポップアップやイベントでは、定員を大きく上回る応募があり抽選となるケースもある。また、クレーンゲームやカプセルトイコーナーには、平成キャラクターのアイテムがずらりと並ぶ様子も散見される。

2000年代当時、平成キャラクターブランドに憧れていた現在の20〜30代の女性を中心に、近年アパレルや雑貨の復刻、期間限定POPUPショップでの完売続出など、その熱狂はさらに拡大している。

こうした背景を受け、同社は、当時小学校高学年から中学生の女児を中心に絶大な人気を誇ったナルミヤ・インターナショナルの代表的キャラクター、エンジェルブルーの「ナカムラくん」やメゾピアノ ジュニアの「ベリエちゃん」を起用した限定キャンペーンを企画した。当時の「懐かしさ」と「可愛さ」、そして思わず触りたくなる"ぷにぷに感"を詰め込んだ限定オリジナル景品を手に入れることができる。

対象グミ2個購入で限定チャームをプレゼント

期間は6月16日AM10:00～6月29日。対象のグミを2個同時に購入するごとに、「ナルミヤキャラクターズオリジナルぷにぷにチャーム(全4種類)」がいずれか1個もらえる。数量限定で、なくなり次第終了する。

対象商品は、「コーラアップ」(261円)、「ラムネアップ」(261円)、「メロンソーダアップ」(261円)、「ハニーレモンソーダアップ」(214円)、「FURUBI by果汁グミレモン&キウイ」(257円)、「果汁グミSpecial黄金桃」(254円)となる。