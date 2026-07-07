「日本も紙一重やったなと思ってしまう」お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメントを振り返った――。

矢部浩之

「全部自分でやった」「あれはすごかった」

6月30日に行われた決勝トーナメント1回戦でブラジルと戦い、1-2で敗れた日本代表。矢部は、2日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、佐野海舟の先制ゴールを、「あれはすごかった」「見事なシュートでした」と回想。マークについていたカゼミーロを振り切ってゴールを決めたが、「カゼミーロ選手は1枚カードをもらってたから、倒せなかったんですよ。反則できないから、佐野選手があそこまで持って行ってシュートできた」と解説し、「わざとあのスペースを空けてるんですよね。誘っといて、パス出させてインターセプトするんですよ。だから、全部自分でやったなっていう。あれはもう、最高の景色でした」と興奮気味に振り返った。

しかし、後半戦では、カゼミーロのヘディングシュートで追いつかれ、アディショナルタイムで、マルチネリが勝ち越しゴール。矢部は、「パラグアイがドイツに勝ったり、モロッコがオランダを倒したり。しかも、延長PKですから。そういう試合結果を聞くと、日本も紙一重やったなと思ってしまう」と悔しげ。後半の選手交代は、“延長”を見据えた采配だったとし、「我々も、これ延長やなってどっかで思ってた」と語りつつ、「ただ、ブラジルだけが90分で決着をつけようと思ってた」と指摘。「終わり間際は、“魔の時間帯”と言われてるぐらいですから。(ブラジルは)決めようと思ってた選手が大半いた。かたや、日本代表はちょっとよぎった。延長戦で立て直してっていう。だから、入んねん」と分析していた。