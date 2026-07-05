「試合が終わってからすぐに……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、サッカー日本代表を称えた――。

岡村隆史

「森保監督もそうですけど、すごいできた選手が多い」

2日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)では、FIFAワールドカップ2026の話題に。日本代表は、決勝トーナメント1回戦でブラジルと戦い、惜しくも1-2で敗れたが、「まさか、先制するんや! と思いましたが。そこはさすがブラジルというのか。アディショナルタイムでひっくり返されるという」と悔しげに語り、「まあ、夢は見ましたが……。やっぱり難しい」と胸中を吐露。矢部浩之が、「でも、最高の景色やったでしょ?」と聞くと、「まあ、一瞬ね」と返した。

また、大会期間中、菅原由勢選手とやり取りしていた岡村。「初めてですよ。いつもは、僕がLINEを入れてから、返ってくるシステムやった」と前置きしながら、「(ブラジルとの)試合が終わってからすぐに、“応援ありがとうございました!”って。もう紳士やなと思って……」と大感激。「やっぱり日本代表は、森保監督もそうですけど、すごいできた選手の人が多いなっていう。感謝の気持ちをまず伝えるという。素晴らしいなって思いました」と感心し、「僕らなんかはテレビ見て応援するだけでしたけど。すごい試合見させてもらった」と称えて結んでいた。