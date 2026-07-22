「“大丈夫?”って連絡あったりする」俳優の田中みな実が、友達に心配されていることを明かした――。

田中みな実

インスタの写真は「ものすごいチェックをくぐり抜けてきたもの」

18日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)には、親交があるホフディラン・小宮山雄飛がゲスト出演。小宮山のSNSにはたびたび、田中とのプライベートショットが投稿されているが、田中は、「たまに雄飛さんのインスタに載ると、私の友達とかから、“ねえ、なんか写真使われてたよ? 大丈夫?”って連絡あったりする(笑)」とぶっちゃけ。小宮山は、「隠し撮りを上げてるんだったらあれだけど……。一緒に写ってんだから、友達だろうと思わない?」と苦笑した。

田中によると、投稿を見た友人たちが、「上げていいですよって、ちゃんと確認取られてる?」「知らないおじさんのインスタに載ってたよ」と心配しているそうで、小宮山は、「僕が勝手に上げてるものではないですから」とキッパリ。田中が、「もちろんもちろん。私もちゃんと、チェックが厳しいですから」と話すと、小宮山は、投稿する写真について、「出てるの50枚中の1枚だから。ものすごい撮って、ものすごいチェックをくぐり抜けてきたものだからね」と告白。田中は、「そう、大丈夫。みんな心配して連絡くれんの」と笑っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。