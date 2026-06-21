「ええっ!? 明日、試合やで!?」お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、サッカー日本代表・森保一監督とのエピソードを明かした――。

「チュニジア戦は、本当に盛り上がると思う」

「FIFAワールドカップ 2026」の1次リーグ初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた日本代表。現地観戦していた矢部は、18日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「いやぁ、大興奮よね。シビれる試合でした」と回想。当日は、ゴール裏で観戦していたそうで、スタジアムの様子について、「日本人サポーターも多かったし。間違いなく、後押ししてたんじゃないかな」と熱狂を振り返った。

矢部は、前日の練習後に行われた森保監督の会見にも出席。「はけて行くときに、目が合った気がした」といい、その後、スタジアムを出ると、「ポンってLINEが入って。森保さんから。ええっ!? 何? 明日、試合やで!? って」とビックリ。森保監督から、「矢部さん! オランダ戦、共闘ありがとうございます。ごあいさつできずにすみません」とメッセージが届いたことを明かすと、相方の岡村隆史は、「ええ人やわ～。好きになるわ～」「人格者やわ～」と思わず声を上げた。

「好きになんのよ(笑)。選手もやっぱり、“この人のために”って。もちろん、日本のためやけど、この監督さんのためにってなるよなと思って」と、選手に慕われる森保監督の人柄のよさを熱弁した矢部。会見後すぐの出来事だったため、「すごない!? そのタイミングで、森保さんのLINEにいっぱい入ったと思うねん。その流れで、俺にも返信(連絡)くれたんかなと思ったんですけど……」と想像しつつ、「もうこれは、みんな好きになるわと思って」と森保監督の気遣いに感嘆しきり。

さらに、初戦終了後にも、森保監督から、「本当に1つになったチームで頑張ってくれました。残念ながらオランダには勝てませんでした」と再びメッセージが届いたと告白。「もうその文章で……。俺はなんか、ポジティブなドローやったから。勝ちに行ってはんねん」と日本代表の決意をヒシヒシと感じたようで、「最高の景色は、おそらく優勝なんです。で、新しい景色が、ベスト8以上なんですよ。そこを目指してくれてるんで。チュニジア戦は、本当に盛り上がると思う」と期待を込めていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。