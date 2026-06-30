「“おっさんは何言うてもええ”みたいな風潮になってきて……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、“ある怒り”をぶちまけた――。

岡村隆史

矢部浩之も共感「おっさんへの当たりが強いよね」

25日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)では、ニオイの話題に。「ええニオイすんな～っていうおっさんいるよね」と話した岡村は、「綾野剛さんが愛用してるボディスクラブを試しに買ってみたけど。めちゃくちゃええニオイする」と告白。矢部浩之が、「サッカー選手はもれなくいいニオイする。解説者も。やっぱ汗かくから、そのあとシャワー浴びて。まあ、身だしなみやろな」と語ると、岡村は、「加齢臭だけはあんまさせたくない。ほんのりいい香りをさせておきたい」と気を使っているようだった。

また、「ニオイも気にしていかなあかんし。短パンはいたら、気色悪っ! って言われるし……」とぼやいた岡村。矢部が、「おっさんへの当たりが強いよね」と共感すると、「いや、ホンマ。なんやねん」とブツブツ。「俺らは、あんまりおばさんのこと言われへんもんな。おばさんのこと言うたら、キーッてなるから」と不満をこぼし、「“おっさんは何言うてもええ”みたいな風潮になってきて。なめんなよ! と思う」「むちゃくちゃ言いよるやん。おっさんに関しては。パーカー着んなとか。短パンはくな、気持ち悪い。すね毛出すな。勝手なこと言うて……」と吐露した。

SNSで叩かれることが多い“おじさん”だが、岡村は、「なんでそんなこと言えんの? 男前でちゃんとしてる人もいるんやろうけど。そうじゃない人たちが、大半の中で、なんでそんなこと言えんねやろ」と苦言が止まらず。「気持ち悪いのか知らんけど、黙っとけ! っていうね。うるさいんじゃ! なめんなよ! って、俺いつも思ってまうけど……。ホンマにかわいそう。この時代、おじさんたち」と怒りをにじませながら、「“クサいな”って思うとけばええやんか。それを世間に、“クサかったわ～”って言わんでもええやんか。そんなこと言うなよ～」と本気で懇願していた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。