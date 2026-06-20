「攻撃の選手を追加招集した。ということは……」お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、サッカー日本代表の選手たちについて語った――。

矢部浩之

岡村隆史も「なるほどね」と納得

北中米で開催中の「FIFAワールドカップ2026」において、DAZNナビゲーターに就任した矢部。11日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)では放送中に、「日本代表の主将・MF遠藤航が負傷のため離脱する」という衝撃的なニュースが飛び込み、「これはちょっと驚きです」とショック。先月末に行われたアイスランド戦で、本人に尋ねると、「大丈夫です」と答えていたというが、「気にはなってたんですけど、(離脱の)判断したんでしょうね」と残念そうにつぶやいた。

遠藤の代わりに、FW町野修斗が追加招集されたが、「ボランチは、佐野海舟選手と鎌田大地選手で確実に行こうとしてるなって感じた。町野選手は前の選手ですから」と分析。また、「ケガも年を重ねるほど治りにくい。だから、若い選手は経験浅いけど、そういう意味でポジティブに選ばれる理由はある」と語り、「塩貝健人選手は、もうすごくて。“出るからには、得点王を目指します!”と。これは頼もしいし、カッコいいし。ギラギラ感がハンパなくて、こんな選手が何か見せてくれるんだろうなっていう期待感はある」と楽しみな様子。

日本代表に向け、「キャプテンの分までという気持ちに、日本代表選手はみんななってると思う。我々は全力で応援するだけ」とエールを送った矢部。遠藤の離脱に、「ショックを受けてる方がたくさんいると思う」と慮りながら、「完全に個人的な見解で、つぶやきやと思ってほしいんですけど……。攻撃の選手を追加招集したんです。ということは、“点を取りに行く、勝ちに行く”というメッセージが受け取れる。これはいいことだと思う」と気持ちを切り替え、前向きに評価。相方の岡村隆史も、「なるほどね」と納得の声を上げていた。