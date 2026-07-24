JR各社がお盆期間(2026年8月7～16日)の指定席予約状況について発表しました。多くの新幹線で前年を上回る予約状況となっており、ピーク日を中心に満席に近い列車も出ていることから各社とも早めの指定席予約を呼びかけています。

お盆期間などの混雑シーズンに、新幹線ならではの「あるある」を経験する人も少なくありません。今回、マイナビニュース会員約500名にアンケートを行い、その声をもとに漫画家兼イラストレーターの菅原県さんが作品化。新幹線での移動をめぐる日常のひとコマをさりげなく切り取ってお届けします。

指定席の予約、希望の時間帯で探したが…B席しかないの?

夏休み・お盆期間をはじめ、利用者の増える時期は指定席の予約や座席選びなど、普段は気にならないことを意識する機会も増えます。混雑シーズンならではの「あるある」に共感した人も多いのではないでしょうか。これから新幹線を利用する予定の人も、今回のエピソードを思い出す場面があるかもしれません。