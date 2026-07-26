俳優の六角精児さんが、「酒」と「鉄道」という偏った視点により日本を再発見するNHKの旅番組『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』。次回新作(第45弾)を3週連続スペシャルで放送することが決定した。8月19日以降、NHK BSプレミアム4Kなどで順次放送予定となっている。

『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』では、六角さんが列車に乗り、自由気ままに途中下車しつつ、沿線の酒蔵や鉄道遺産を巡る大人の旅を繰り広げる。第45弾となる新作は、北陸新幹線の開業にともない旧北陸本線をJR西日本から引き継ぎ、開業した第三セクター鉄道のハピラインふくい(福井県)、IRいしかわ鉄道(石川県)、あいの風とやま鉄道(富山県)を旅する。

3週連続スペシャルの1本目は福井編として8月19日、2本目は石川編として8月26日、3本目は富山編として9月2日から順次放送。各回とも水曜日18時からNHK BSプレミアム4Kで初回放送を行い、翌週の火曜日12時からNHK BSプレミアム4Kで再放送、木曜日21時15分からNHK BSで放送を予定している。なお、8月2日の15時から、NHK BSにて「夏・道南いさりび鉄道、函館本線を飲む!」(初回放送は2024年10月)の再放送も予定しているとのこと。