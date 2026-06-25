福岡市交通局は、博多祇園山笠のフィナーレを飾る「追い山笠」が開催される7月15日に、早朝の見物に対応する臨時列車を地下鉄全線で運行すると発表した。3～5時台にかけて空港線、箱崎線、七隈線の全線で臨時列車を設定する。

空港線・箱崎線では、姪浜方面から天神・博多方面および貝塚方面へ向かう列車を3時台から運行。3時台は姪浜駅3時47分発・貝塚駅4時13分着、姪浜駅3時55分発・福岡空港駅4時20分着の2本、4時台は姪浜発福岡空港行5本と姪浜発貝塚行3本、5時台は姪浜発福岡空港行と姪浜発貝塚行をそれぞれ1本設定した。反対方向も、4～5時台にかけて貝塚発中洲川端行3本、貝塚発姪浜行1本、福岡空港発姪浜行6本、福岡空港発筑前前原行1本を設定している。

七隈線も3～5時台に博多駅へ到着する列車7本、博多駅を発車する列車6本を設定した。博多行の運転時刻は橋本駅3時25分発・3時45分発・3時55分発・4時10分発・4時30分発・4時50分発と茶山駅3時47分発。反対方向はすべて橋本行で、博多駅3時58分発・4時8分発・4時18分発・4時35分発・4時50分発・5時10分発とされている。

あわせて、山笠を盛り上げる取組みとして、ヘッドマーク装飾列車「走れ! 山笠号」を空港線と箱崎線、JR筑肥線(姪浜～筑前前原間)で7月15日午前まで運行。列車3編成を使用する予定だが、「走れ!山笠号」の運行時間は日によって異なるとのこと。