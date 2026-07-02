JR九州は、博多祇園山笠のフィナーレ「追い山笠」に合わせ、7月15日早朝に臨時列車を運転すると発表した。鹿児島本線、福北ゆたか線(筑豊本線)、筑肥線で臨時列車を設定する。

博多祇園山笠は7月1日から始まり、7月15日早朝、櫛田神社をスタートする「追い山笠」でフィナーレを迎える。JR九州は「追い山笠」の開催時間に合わせ、博多駅へ3～4時台に到着する臨時列車を計5本設定した。

うち1本は特急列車の下り「きらめき91号」として、門司港駅3時1分発・博多駅4時7分着で運転(途中の門司駅、小倉駅、戸畑駅、八幡駅、黒崎駅、折尾駅、赤間駅、東郷駅、福間駅に停車)する。下り「きらめき91号」は8両編成の車両を使用し、1号車はグリーン席、2～3号車は普通車指定席、4～8号車は普通車自由席となる。

他の4本は普通列車の「博多山笠号」として運転。鹿児島本線の列車は門司港駅2時20分発・博多駅3時56分着と久留米駅3時24分発・博多駅4時15分着の2本、福北ゆたか線の列車は直方駅3時10分発・博多駅4時11分着の1本を設定した。筑肥線の列車は筑前前原駅3時53分発・博多駅4時35分着とされ、姪浜駅から福岡市地下鉄空港線に乗り入れる。