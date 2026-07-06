ファミリーレストランのジョイフルは、大阪府梅田にある「OSAKA FOOD LAB」にて、「ジョイフル」のポップアップストアを4日間限定で開催する。

ポップアップストアでは、ジョイフルの定番メニュー、人気のかき氷、そして、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボフード(全6品)を提供。また来場者には先着でアニメ「鬼滅の刃」コラボ限定デザインの「うちわ」の配布の他にも、「みに隊士」の登場など、楽しめるイベントとなっている。

ジョイフル定番・人気メニュー&『鬼滅の刃』コラボニューを販売

ジョイフルの大人気メニュー「ツインハンバーグ」や「ジョイフル塩唐揚げ」はもちろん、アニメ『鬼滅の刃』のキャラクターをイメージしたコラボフードや夏にぴったりのかき氷を販売する。

＜ジョイフルの定番＆人気メニュー＞

＜鬼滅の刃コラボメニュー＞

＜かき氷メニュー＞

＜ドリンクメニュー＞

アニメ『鬼滅の刃』コラボメニューを注文した人に、店舗で配布しているものと同様の限定オリジナルクリアファイルをプレゼント。コラボメニュー1品につき1枚、ランダムでの提供、数量に達し次第、配布終了となる。

7月17日・18日限定、みに隊士・竈門炭治郎がやってくる

登場スケジュール：(1)11:30-11:45 (2)12:30-12:45 (3)14:00-14:15 (4)15:15-15:30

先着制で限定デザインうちわをプレゼント

来場いただいたしたに限定デザインの「うちわ」をプレゼントする。

うちわは期間中、毎日限定1,000枚配布、先着順・一人につき1枚の提供となる。数量に達し次第配布終了。会場にて飲食した人を対象に、うちわを提供する。

阪急梅田駅周辺でも「限定デザインうちわ」を配布

●配布日時：7月17日〜7月20日／10:00〜18:00(予定) ※配布規定数量に達し次第終了

●配布場所：(1)芝田1丁目交差点(阪急梅田駅前交差点) (2)芝田交差点(「ヨドバシカメラ様」前通路)(3)茶屋町南交差点東側(阪急梅田駅前交差点※(1)の反対側)

●配布枚数：4日間計 1万枚

また、期間中は大阪市内を「アドトラック」が走る予定とのこと。

【ジョイフル ポップアップストアin大阪】

＜開催日＞2026年7月17日(金)・18日(土)・19日(日)・20日(月・祝)

＜時間＞10時～21時(※7月20日(月・祝)のみ10時～18時)

＜会場＞OSAKA FOOD LAB(大阪市北区中津1-1-36)

＜アクセス＞阪急大阪梅田駅より北へ徒歩8分／大阪メトロ御堂筋線 中津駅5号出口より徒歩3分

＜特典＞来場者に先着で「ジョイフル×アニメ『鬼滅の刃』コラボ」限定デザインうちわをプレゼント！

