ファミリーレストランのジョイフルは6月16日15時より、夏限定フェア「ごちそうサマー」を開催する。定番人気ハンバーグ3種を楽しめるボリューム満点の一皿をはじめ、ふっくら香ばしいうなぎメニュー、暑い時期にぴったりの盛岡冷麺やビビンバ、さらに夏限定のフレッシュブルーベリーを使用したスイーツなど多彩なメニューをラインアップするという。

定番人気ハンバーグが一度に楽しめる一皿やスタミナ満点うなぎなどのフードメニュー

フードメニューでは、定番人気ハンバーグを3種類の異なる味わいで贅沢に楽しめる「ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ」(1,098円)が登場する。3種類のハンバーグがリーズナブルに楽しめ、10時から15時のランチタイムサービスでは同商品のご注文でライスまたはパンが無料になるとのことである(日曜・祝日も注文可能。洋食セット・和食セットのご飯は対象外)。

ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ 1,098円

さらに、ふっくら香ばしく焼き上げたうなぎを使用した「うな丼(お吸い物・漬物付)」(1,142円)や、うなぎを贅沢に二倍盛りにした「うなぎ二倍盛り重(お吸い物・漬物付)」(1,802円)といったスタミナメニューも用意される。

また、コチジャンのコクと程よい辛さが調和した「旨辛ビビンバボウル」(1,032円)や、のどごしの良い盛岡冷麺とコチジャン焼肉丼を組み合わせた「蒸し鶏の盛岡冷麺とコチジャン焼肉丼」(1,065円)、さっぱりと味わえる「蒸し鶏の盛岡冷麺(単品)」(812円)が並ぶ。

旨辛ビビンバボウル 1,032円

蒸し鶏の盛岡冷麺(単品) 812円

旬のブルーベリーを使用した限定パフェや定番アイスをアレンジしたスイーツメニュー

スイーツメニューには、旬のフレッシュブルーベリーを使用した夏限定デザートが登場する。レアチーズのコクとブルーベリーの爽やかな酸味を楽しめる「フレッシュブルーベリーのレアチーズパフェ」(812円)や、食後にもぴったりなサイズ感の「フレッシュブルーベリーのミニパフェ」(548円)が用意される。

フレッシュブルーベリーのレアチーズパフェ 812円、フレッシュブルーベリーのミニパフェ 548円

さらに、定番のオセロアイスと珈琲ゼリーを組み合わせ、別添えのミルクシロップをかけて味わいの変化を楽しめる「オセロアイスと珈琲ゼリー～ほんのり甘いミルクシロップアフォガード～」(438円)もラインアップするとのことである。