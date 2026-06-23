ジョイフルは、公式アプリの会員限定で該当のキッズメニューを半額で利用できる「キッズ半額キャンペーン」を6月26日から4日間限定で実施するとのこと。長引く物価高騰の影響で子育て世帯の家計負担が大きくなる中、家族での食事の時間を笑顔で楽しんでほしいという想いから立ち上げられた全力応援企画であるという。

6月26日から4日間限定! 店内もテイクアウトも「何度でも半額」になるキッズメニュー対象5品

開催期間は6月26日15時〜29日15時までの4日間限定。期間中、対象店舗で何度でも利用可能なキッズメニュー半額クーポンが「ジョイフル公式アプリ」の会員限定で配布されるとのこと。期間中に新たにアプリをインストールした人も対象となる。クーポンを1回提示すれば対象商品を何個でも注文できるが、キッズメニューの注文は小学生以下限定となる。また、同一伝票にて半額対象商品以外に単品299円以上の商品を注文した方に限るという。なお、鹿児島の奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店では実施されないとのこと。

対象商品は以下の5品。

キッズハンバーグプレート(おもちゃ付)は625円から半額の313円。テイクアウトの場合は646円から半額の323円。

キッズカレープレート(おもちゃ付)は548円から半額の275円。テイクアウトの場合は582円から半額の291円。

キッズうどんプレート(おもちゃ付)は548円から半額の275円。

キッズドリアプレート(おもちゃ付)は735円から半額の368円。テイクアウトの場合は754円から半額の377円。

キッズミートスパゲティプレート(おもちゃ付)は625円から半額の313円。