ジョイフルは、「ジョイフル公式アプリ」の会員限定で該当のキッズメニューを半額で利用できる「キッズ半額キャンペーン」を期間限定で実施する。

物価高で家計の負担が大きくなる中、ジョイフルは子育て世帯を全力で応援。期間中は、人気のキッズメニュー5品が半額となる、何度でも使えるアプリ限定クーポンを配信する。

キャンペーン詳細は以下の通り。

開催期間は、2月10日15時~2月20日15時。

ジョイフルの対象店舗で、期間中何度でも利用可能なキッズメニュー半額クーポンを、「ジョイフル公式アプリ」の会員限定で配布。

期間中は、新たに「ジョイフル公式アプリ」を、インストールした人にもクーポンの配布を行う。

※以下の店舗ではキャンペーンを実施していない。 <鹿児島県> 奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店

クーポン1回の掲示で、対象商品を何個でも注文可能。

※キッズメニューの注文は小学生以下の子供限定。

※クーポンの使用は、同一伝票にて半額対象商品以外に、単品328円以上の商品を注文の人に限る。

対象商品(5品)を紹介する。

キッズハンバーグプレート(おもちゃ付)は625円から半額の313円に。

*テイクアウトも可能。646円から半額の323円。

【アレルゲン:卵・乳・小麦】 ※ハンバーグのソースはケチャップに変更可能

キッズカレープレート(おもちゃ付)は、548円から 半額の275円に。

*テイクアウトも可能。582円から半額の291円。

【低アレルゲン対応】

キッズうどんプレート(おもちゃ付)は548円から半額の275円。

【アレルゲン:小麦】

キッズドリアプレート(おもちゃ付)は、735円から半額の368円。

*テイクアウトも可能。754円から半額の377円。

【低アレルゲン対応】

キッズミックスフライプレート(おもちゃ付)は625円から半額の313円に。

【アレルゲン:卵・乳・小麦・えび】

※一部店舗では販売していない。