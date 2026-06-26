ジョイフルは7月7日15時より、夏の新グランドメニューの販売を開始する。「うな丼」や「うなぎ二倍盛り重」、「ユーリンチーうどん」などの新商品を発売するほか、一部人気メニューの値下げも実施する。

夏の新グランドメニュー

うなぎメニューと冷たい麺メニューを新発売

「うな丼」(1,142円)は、炭火で香ばしく焼き上げたうなぎを特製の甘辛いタレで仕上げたメニュー。肉厚でふっくらとしたうなぎとご飯の相性を楽しめるという。お吸い物と漬物付きで、テイクアウトにも対応する。

うな丼 1,142円

「うなぎ二倍盛り重」(1,802円)は、うなぎを通常の2倍盛りで提供する商品。ボリューム感のある一品として展開する。お吸い物と漬物付きで、テイクアウトにも対応する。

うなぎ二倍盛り重 1,802円

「ユーリンチーうどん」(878円)は、出汁のうまみを感じるうどんに、甘酸っぱいユーリンチーソースを絡めた鶏の唐揚げを合わせたメニュー。レタスやトマトも添え、さっぱりとした味わいながら食べ応えのある一品に仕上げた。

ユーリンチーうどん 878円

人気メニューの値下げも実施

「肉旨! 厚切り豚肩ロースステーキ にんにく醤油」(1,098円)は70円の値下げを実施。豚肉の旨みとにんにく醤油ソースを楽しめるメニューで、テイクアウトにも対応する。

肉旨! 厚切り豚肩ロースステーキ にんにく醤油 1,098円

「肉増し! 牛焼肉とおろし唐揚げ定食」(1,285円)は30円値下げする。甘辛いタレの牛焼肉と、おろしポン酢で味わう唐揚げを組み合わせた定食となる。

肉増し! 牛焼肉とおろし唐揚げ定食 1,285円

「からだはぐくむ!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ」(812円)も30円値下げする。酸味の効いたフルーティーなドレッシングで仕上げたサラダで、テイクアウトにも対応する。

からだはぐくむ!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ 812円

夏の新グランドメニューは全国のジョイフル店舗(一部店舗を除く)で販売する。