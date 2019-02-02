「九州・沖縄」の最新情報・話題まとめ
2019年04月01日(月)
平成筑豊鉄道「平成から令和へ」乗車券、ヘッドマーク付き列車も
鉄道 04/01 19:08
2019年03月25日(月)
JR九州、熊本駅ビルの工事着手「熊本都心部のまちづくりに貢献」へ
鉄道 03/25 20:45
2019年03月23日(土)
いつも側には駅ナカグルメ 第47回 JR中津駅「弁慶うどん」唐揚げもちょい飲みも楽しめる
鉄道 03/23 18:48
2019年03月22日(金)
島原鉄道「島原半島周遊パス」3/23発売 - 企画乗車券リニューアル
鉄道 03/22 21:36
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」オリジナルデザイン「nimoca」発売
鉄道 03/22 21:26
JR九州・西鉄など、列車内でのリュック携行時のマナーキャンペーン
鉄道 03/22 21:05
JR九州、九州新幹線800系にミッキーマウス特別装飾 - 5/17から運行
鉄道 03/22 20:55
2019年03月15日(金)
JR九州「ゆふいんの森」30周年企画、出発式や酒蔵めぐりバス運行も
鉄道 03/15 19:15
2019年03月13日(水)
JR九州、原田線(筑豊本線)キハ31形のラストラン - 3/23に1往復運転
鉄道 03/13 20:11
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」試乗、沿線食材で春メニュー提供
鉄道 03/13 07:10
2019年03月12日(火)
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」デビュー前に天神大牟田線を走行
鉄道 03/12 06:53
2019年03月11日(月)
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」制服・食器に伝統的工芸品を採用
鉄道 03/11 12:26
西鉄「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」夏メニュー＆ブランチの旅を発表
鉄道 03/11 12:13
西鉄天神大牟田線3/23ダイヤ改正、優等列車と接続効率化の取組みも
鉄道 03/11 12:00
2019年03月10日(日)
JR九州811系「わたせせいぞうラッピングトレイン」門司港駅を発車
鉄道 03/10 18:08
JR九州、門司港駅グランドオープン - 式典にタモリさん、SL人吉も
鉄道 03/10 16:05
2019年03月07日(木)
JR九州、門司港駅に出店するスタバ＆みかど食堂を公開 - 写真68枚
鉄道 03/07 18:55
2019年02月27日(水)
鉄道ニュース週報 第162回 JR各社で車内販売終了 - ビジネスチャンスを自ら潰していないか?
鉄道 02/27 06:00
2019年02月25日(月)
「スターバックス コーヒー 門司港駅店」大正時代を思わせる空間に
鉄道 02/25 21:21
2019年02月21日(木)
JR九州、唐津線山本駅の旧駅事務室を有効活用 - 学習塾が2/22開校
鉄道 02/21 19:30
2019年02月07日(木)
JR九州、原田線(筑豊本線)桂川～原田間3/9始発列車から運転再開へ
鉄道 02/07 19:49
2019年02月06日(水)
JR九州「SL人吉」客車を使用、さよなら“折尾駅立体交差”ツアー
鉄道 02/06 19:59
JR九州「SL人吉」50系客車、門司港駅オープン記念で日帰りツアー
鉄道 02/06 19:43
福岡市地下鉄空港線・箱崎線3/16ダイヤ改正、JR筑肥線も一部変更
鉄道 02/06 18:38
JR九州821系、新型車両が鹿児島本線小倉～荒尾間を中心に運行開始
鉄道 02/06 17:36
2019年02月05日(火)
長崎電気軌道、他都市車両3両の引退イベント「さよなら運行」など
鉄道 02/05 19:52
2019年02月04日(月)
JR九州、門司港駅の復原駅舎2階を公開「みかど食堂」試食会も実施
鉄道 02/04 20:20
2019年02月02日(土)
JR九州「或る列車」4・5月も長崎コースで運行 - 運行時間は見直し
鉄道 02/02 23:54
JR九州、九州新幹線800系に『いだてん』ラッピング - 2/7から運行
鉄道 02/02 23:44
JR九州「うまい棒総選挙」オリジナル包装の「うまい棒」プレゼント
鉄道 02/02 23:28
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