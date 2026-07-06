代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2026年11月2日(月)に東京国際フォーラム ホールCにて開催する『祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」』に、追加ゲストとして戌亥とこ(にじさんじ)の出演が決定。さらに、各プレイガイド・イベンター先行予約の受付がスタートした。

トピックス①：戌亥とこ(にじさんじ)出演決定！各プレイガイド先行予約スタート

『巨いなる神のオブリビオ』(2026年5月7日、Zepp DiverCity TOKYO)でその歌声を刻んだ、にじさんじ所属VTuber・戌亥とこが、「氷る世界と燐の君」の舞台にふたたび立つ。今作でどんな声を響かせるのか。その答えは11月2日にしか聴けない。

そして2026年7月5日(日)から、各プレイガイド・イベンターによる先行予約(抽選)の受付がスタート。すでに完売している世界樹シート(SS席)を除き、各席種でまだ良席が残っているという。受付は7月20日(月・祝)23:59まで。詳細についてはチケット情報サイトおよび各プレイガイドのサイトをチェックしてほしい。

トピックス②：未来古代楽団、怒濤の5週連続リリース中

6月12日(金)の「始祖鳥(feat. 戌亥とこ)」を皮切りに、「4週連続デジタルリリース」として毎週金曜に楽曲を解禁してきた未来古代楽団だが、唯一詳細が伏せられたまま迎えた4週目の7月3日(金)、その正体が「Walking a Moment of Time / それは刹那を歩くこと(feat. vally.exe)」であることが明らかとなった。そして同時に明かされたのが、「実は5週連続だった」という事実。7月10日(金)には、サプライズのラストナンバーとして代表曲の10周年記念バージョンがリリースされる。

・6/12(金)：始祖鳥(feat. 戌亥とこ) 配信中

・6/19(金)：ごみのうた(feat. 新居昭乃) 配信中

・6/26(金)：マヨヒガ(feat. 霜⽉はるか） 配信中

・7/3(金)：Walking a Moment of Time / それは刹那を歩くこと(feat. vally.exe) 配信中

・7/10(金)：忘れじの言の葉(feat. 安次嶺希和子) [十の祝祭] 配信予定

各楽曲の配信先などの最新情報は、公式サイトの「Music」ページにて随時更新される。

■「Walking a Moment of Time / それは刹那を歩くこと」(feat. vally.exe)

日英バイリンガルの歌い手・vally.exeを迎えた新曲。英語版・日本語版の2バージョンを同日リリース。三拍子に四つ打ち的なキックを乗せる独特のグルーヴで、滅びゆく世界でただ互いとの刹那を信じて寄り添う二つの魂を描いた壮大なダンスバラード。

■「忘れじの言の葉(feat. 安次嶺希和子)[十の祝祭]」

1億回以上のバイラル再生を記録してきた代表曲が、10周年を機に弾き語りで戻ってくる。歌うのはオリジナルシンガーの安次嶺希和子。演奏は松岡美弥子(未来古代楽団)のピアノ一本。1月に映像が公開されるや話題を集め、未来古代楽団として過去最高のインプレッションを記録した。その時、その場所でただ一度だけの演奏と歌として収めた音源が、7月10日(金)についにデジタル配信される。

未来古代楽団 - 忘れじの言の葉 feat.安次嶺希和子《十の祝祭》 / Forgotten Words《Festival of Ten》

■『未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」』開催概要

【日程】2026年11月2日(月)／開場：18:00／開演：19:00

【会場】東京国際フォーラム ホールC

【出演】

＜MEMBER＞

・砂守岳央(主宰)

・松岡美弥子(ピアノ)

・吉田和人(ギター)

・吉田篤貴(ヴァイオリン)

・豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

・米光椋(コントラバス)

・田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

・安次嶺希和子

・ブーケ

・やなぎなぎ ※初出演

・HACHI

・KOKIA ※初出演

・朝倉さや ※初出演

・戌亥とこ

・松田悟志(朗読)

【チケット情報】

・前売：神木シート(S席)／9,800円(税込)

・前売：大枝シート(A席)／7,800円(税込)

・前売：若葉シート(U-25チケット)／6,800円(税込)

※U-25チケット注意事項

必ず当日、年齢が確認できる身分証明書を持参。

当日に25歳以下であることが確認できない場合は、定価との差額が必要となる。

U-25チケットはA席エリアへの案内となる。

※当日券は各席種1,000円UP

＜販売スケジュール＞

【各プレイガイド／イベンター先行予約(抽選)】

受付期間：2026年7月5日(日)12:00～7月20日(月・祝)23:59

チケットの申込みは特設サイトにて。