ナガノ氏による人気コンテンツ「ちいかわ」初の映画化作品『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、公開3日間で動員150万8538人、興行収入22億4033万3500円を記録した。全国447館(IMAX65館含む)で公開され、週末動員ランキング1位の大ヒットスタートとなった(7月24日～26日・興行通信調べ)。

本作は、原作屈指の長編エピソードとして知られる“セイレーン編”を映画化した作品。ちいかわ、ハチワレ、うさぎらおなじみのキャラクターに加え、島二郎やセイレーンといった新キャラクターも登場し、公開前から大きな注目を集めていた。

SNS上では、「原作の良さが存分にいかされている」「脚本もナガノ先生なので、ナガノワールドがスクリーンで観れてよかった」といった声があがっているほか、「これまでのちいかわを知らなくても楽しめた」と、初めて作品に触れた観客からの反応も見られ、映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」では、★4.2の高評価を獲得している。

エンディングテーマは、オープニングテーマ「くつずれ」に続き、ナガノ氏が作詞、トクマルシューゴ氏が作曲を担当した新曲「机さする」。歌唱は、ちいかわ役の青木遥が務める。エンドロールでは、島から帰還したちいかわたちの暮らしも描かれている。

(c)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会