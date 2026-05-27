代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2026年11月2日(月)に東京国際フォーラム ホールCにて開催する『祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君』の追加ゲストとしてHACHIの出演が決定。あわせて本日2026年5月27日(水)12:00より、OFFICIAL HP先行予約の受付がスタートする。

トピックス①：追加ゲストとしてHACHIの出演決定！OFFICIAL HP先行予約が5月27日(水)12時より受付スタート

『未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」』に、HACHIのゲスト出演が決定した。透明感のあるシルキーボイスと心を揺さぶるエモーショナルな表現力で支持を集めるHACHIが、未来古代楽団の物語世界にどのような色を添えるのか、注目したい。なお、出演に当たってのコメントも公開されている。

(C)RK Music

◎HACHIのコメント

皆様こんにちは、VSingerのHACHIです。

この度ご縁があり、再び未来古代楽団のステージに⽴たせていただけることとなりました。

観客の皆様と共に、未来古代楽団の皆様が紡ぐ物語にどっぷりと沈み込むような、あの感覚を再び味わえると思うと、心が躍ります。

大いなる感謝の気持ちを込めて、精一杯歌わせて頂きます。よろしくお願いいたします！

そしてHACHIの出演決定にあわせ、本日2026年5月27日(水)12:00より、「OFFICIAL HP先行予約」の受付がスタート。すでに最速先行受付で「世界樹シート(SS席)」は完売(SOLD OUT)となっているが、神木シート(S席)・大枝シート(A席)・若葉シート(U25 チケット)については、まだ良席が多数残っているので、この機会をお見逃しなく。

トピックス②：新曲「火火火」feat.ブーケ、5月29日(金)にデジタルリリース＆Official Music Videoを公開

未来古代楽団の最新コラボ楽曲「火火火(ほのお)」feat.ブーケが、2026年5月29日(金)より各種音楽配信サービスにて配信スタート。あわせて Official Music VideoがYouTubeにて同日公開となる。

ブーケはnanaとの共同企画オーディションで未来古代楽団のfeat.シンガーとして選出されたヴォーカリストで、本楽曲がその成果物となる。

本作のテーマは「人は他者を燃やさずには生きられない」。生命が他の生命を消費して生きる業(カルマ)と、抑えられない衝動を「炎」として描き出す。

未来古代楽団独自の架空言語「未来古代語」を呪文のように差し挟み、ダンサブルなビートの上をブーケのパワフルな歌唱が情念を爆発させる、祝祭的かつ挑発的な一曲となっている。

【配信開始日】2026年5月29日(金)

【配信先】各種音楽配信サービス

【Official Music Video】同日19:00にYouTubeにて公開

■『未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」』開催概要

【日程】2026年11月2日(月)／開場：18:00／開演：19:00

【会場】東京国際フォーラム ホールC

【出演】

＜MEMBER＞

・砂守岳央(主宰)

・松岡美弥子(ピアノ)

・吉田和人(ギター)

・吉田篤貴(ヴァイオリン)

・豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

・米光椋(コントラバス)

・田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

・やなぎなぎ ※初出演

・安次嶺希和子

・ブーケ

・HACHI ※追加発表

and more…

【チケット情報】

・前売：神木シート(S席)／9,800円(税込)

・前売：大枝シート(A席)／7,800円(税込)

・前売：若葉シート(U-25チケット)／6,800円(税込)

※U-25チケット注意事項

必ず当日、年齢が確認できる身分証明書を持参。

当日に25歳以下であることが確認できない場合は、定価との差額が必要となる。

U-25チケットはA席エリアへの案内となる。

※当日券は各席種1,000円UP

＜販売スケジュール＞

【OFFICIAL HP先行予約(抽選)】

受付期間：2026年5月27日(水)12:00～6月7日(日)23:59

チケットの申込みは特設サイトにて。