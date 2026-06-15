代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2026年11月2日(月)に東京国際フォーラム ホールCにて開催する『祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」』の追加ゲストとしてKOKIA・朝倉さや・松田悟志の出演が決定。さらに、本日26月15日(月)12:00より、OFFICIAL SNS先行予約の受付がスタートした。

トピックス①：追加ゲストとしてKOKIA・朝倉さや・松⽥悟志 出演決定！OFFICIAL SNS先行予約の受付スタート

『未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」』に、新たに3名のゲスト出演が決定。唯一無二の歌声で世界的に活躍するシンガーソングライター・KOKIA、「灰の花」のコラボレーションも記憶に新しい“民謡日本一の歌姫”朝倉さや、そして『祝祭あるいは断章6「巨いなる神のオブリビオ」』に続き朗読で参加する俳優・松田悟志など、個性豊かな表現者たちが、未来古代楽団の物語世界をさらに深く彩る。

そして3名の出演決定にあわせ、本日2026年6月15日(月)12:00より「OFFICIAL SNS先行予約」の受付がスタート。すでに完売している世界樹シート(SS席)を除き、神木シート(S席)・大枝シート(A席)・若葉シート(U-25チケット)は引き続き受付中となっている。

トピックス②：4週連続デジタルリリース実施中！7月3日には新曲も発表

未来古代楽団では、発掘された音源を4週連続でデジタルリリース中。6月12日(金)の「始祖鳥(feat. 戌亥とこ)」を皮切りに、毎週金曜に楽曲が解禁されていく。

・6/12(金) …… 始祖鳥(feat. 戌亥とこ) ※配信中

・6/19(金) …… ごみのうた(feat. 新居昭乃)

・6/26(金) …… マヨヒガ(feat. 霜月はるか)

・7/3(金) …… 詳細不明の新曲を予告中

各楽曲のプリセーブ・配信先などの最新情報は、公式サイトの「Music」ページにて随時更新される。

トピックス③：「火火火」、YouTube公式プレイリスト「J-Pop On The Rise」に掲載

5月29日(金)に配信開始となり、瞬く間に10万再生を達成した「火火火(feat. ブーケ)」が、「今後の活躍が期待される新⼈アーティスト」として、YouTube公式プレイリスト「J-Pop On The Rise」に掲載されたので、こちらもチェックしておきたい。

■『未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」』開催概要

【日程】2026年11月2日(月)／開場：18:00／開演：19:00

【会場】東京国際フォーラム ホールC

【出演】

＜MEMBER＞

・砂守岳央(主宰)

・松岡美弥子(ピアノ)

・吉田和人(ギター)

・吉田篤貴(ヴァイオリン)

・豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

・米光椋(コントラバス)

・田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

・やなぎなぎ ※初出演

・HACHI

・KOKIA ※初出演

・朝倉さや ※初出演

・松田悟志(朗読)

・安次嶺希和子

・ブーケ

【チケット情報】

・前売：神木シート(S席)／9,800円(税込)

・前売：大枝シート(A席)／7,800円(税込)

・前売：若葉シート(U-25チケット)／6,800円(税込)

※U-25チケット注意事項

必ず当日、年齢が確認できる身分証明書を持参。

当日に25歳以下であることが確認できない場合は、定価との差額が必要となる。

U-25チケットはA席エリアへの案内となる。

※当日券は各席種1,000円UP

＜販売スケジュール＞

【OFFICIAL SNS先行予約(抽選)】

受付期間：2026年6月15日(月)12:00～6月28日(日)23:59

チケットの申込みは特設サイトにて。