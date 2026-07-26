講談社の公式マンガアプリ「マガジンポケット(マガポケ)」で連載中の『みいちゃんと山田さん』の2027年アニメ化が決定した。あわせて、アニメ化決定スペシャルPVと、原作者・亜月ねね氏によるお祝いイラスト、コメントも解禁された。

『みいちゃんと山田さん』は、2012年の新宿・歌舞伎町を舞台に、キャバクラ嬢として働く山田さんと、何をやっても"ちょっと足りない"新人・みいちゃんの12か月を描く物語。愛らしいビジュアルとは対照的に、夜の街に生きる女性たちの孤独や過酷な現実をリアルに描いた作品として支持を集めている。

原作コミックスは既刊6巻で累計発行部数280万部を突破。「このマンガがすごい! 2026」オトコ編で4位にランクインしたほか、YouTubeやTikTokなど関連動画の累計再生数は1億回を超えるなど、SNSやWEBを中心に大きな反響を呼んでいる。なお、原作は次巻の第7巻で完結予定とされている。

今回公開されたアニメ化決定スペシャルPVでは、「歌舞伎町一番街」のゲート前で手をつなぐみいちゃんと山田さんの姿を描写。2人がともに過ごしてきた日々を振り返るような内容で、作品の持つ儚さや空気感を印象づける映像となっている。

亜月ねね氏コメント全文

このたび『みいちゃんと山田さん』がアニメ化されることになりました！作品を応援してくださった読者の皆様に、心より感謝いたします。素晴らしい制作スタッフの方々に恵まれ、コミュニケーションを重ねながら作品作りが進んでおります。『みいちゃんと山田さん』の世界が映像ならではの表現でどう広がっていくのか、私自身もとても楽しみにしています。

(c)亜月ねね・講談社／「みいちゃんと山田さん」製作委員会