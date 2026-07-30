冨樫義博によるマンガ作品『HUNTER×HUNTER(ハンター×ハンター)』。『週刊少年ジャンプ』にて1998年より連載を開始し、2026年7月3日発売の単行本第39巻にて、シリーズ累計発行部数1億部を達成した人気作です。

主人公の少年ゴン=フリークスがまだ見ぬ父親のジンと会うため、父の職業であった「ハンター」となって、仲間たちとともに成長していく姿を描きます。作中の「ハンター」は怪物や財宝をはじめ、美食・遺跡・幻獣など稀少なアイテムを狩ることに生涯をかける人々を指します。

ゴンはプロハンターの資格を得るために数十万分の1ともいわれる倍率のハンター試験に挑みます。そこで知り合ったキルア、レオリオ、クラピカという仲間たちと深い友情を築き、数々の試練や強敵に立ち向かっていきます。

ハンターが操る特殊能力「念能力」を軸に、緻密な心理戦と戦略が展開される同作。個性豊かな登場人物、予測不能なストーリー展開、多層的で複雑な世界観などもまた大きな魅力となっています。

世界的な人気を誇る『HUNTER×HUNTER』ですが、今回はマイナビニュース会員249人に、同作のメインキャラの一人であるレオリオについて「もしも実写化するなら誰に演じてほしいか」を聞きました。その結果をランキング形式でご紹介します。

『HUNTER×HUNTER』をもしも実写化するなら、レオリオは誰に演じてほしい？

レオリオ＝パラディナイトは、マンガ『HUNTER×HUNTER』の主要キャラクターの一人。身長193cm、体重85kgと恵まれた体格の持ち主です。ハンター試験でゴンたちと知り合い、キルア、クラピカとともに4人の友人グループの一員となります。

医師を目指し、医学部進学に必要な資金を得るため、ハンターの資格取得を目指しています。粗暴で短気な性格ですが情に厚く、弱者を見捨てない強い正義感を持っています。放出系能力者であり、医療を視野に入れた念技術の使い手です。

戦闘だけでなく、医療の道を目指しながら成長を続ける、誠実さと人間味あふれるレオリオ。またメインキャラ4人の中では意外にも最も常識人であり、精神的にも安定しています。そんな彼を、実写化作品では誰に演じてほしいかを聞いたところ、結果は以下の通りとなりました。(自由回答から集計)

1位：鈴木亮平(19票)

2位：阿部寛(11票)

3位：小栗旬(7票)

4位：大泉洋(6票)

4位：菅田将暉(6票)

4位：近藤頌利(6票)

続いては上位にランクインした俳優の概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介します。

1位：『鈴木亮平』

もしも『HUNTER×HUNTER』を実写化するなら、レオリオは誰に演じてほしいかを聞いたところ、ランキングの第1位には、鈴木亮平(すずき・りょうへい)が輝きました。

鈴木亮平は1983年3月29日生まれ。186cmの長身と高い知性、こだわりの役作りのもと抜群の演技力を誇る俳優です。2006年、テレビドラマ『レガッタ』にて俳優デビュー。以降、西郷隆盛を演じたNHK大河ドラマ『西郷どん』(2018年)、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞した映画『孤狼の血 LEVEL2』(2021年)、主演ドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』(2021年)、『リブート』(2026年)などで活躍。日本を代表する役者として常に注目されています。

2024年にはマンガ『シティーハンター』の実写化作品で主人公・冴羽獠を演じた実績もある鈴木亮平。コメントでも、どんな役にでもなりきれる、その高い演技力に期待する声が多くありました。

ユーザーコメント

「男気がある演技が似合いそう」(男性・49歳)

「キャラ的にコミカルな感じが似ていて合いそう」(男性・54歳)

「体格や、熱い男性を演じると似合うと思われるため」(男性・52歳)

「頭のよさそうな雰囲気が合うと思う」(男性・47歳)

「見た目は真面目そうで実際は面白いキャラだし、強そうなところが似合うと思う。『変態仮面』も上手だった」(女性・53歳)

「顔が似ているしコミカルな演技、顔芸もできるし、たくましくて強そうな感じがぴったり」(女性・50歳)

「スーツ姿など違和感なさそうなので」(男性・50歳)

「強さと優しさ、そして少しの滑稽さを完璧に調和させることができる鈴木亮平さんこそ、レオリオを演じるに相応しい唯一無二の俳優だと確信しています」(女性・26歳)

2位：『阿部寛』

第2位には、阿部寛(あべ・ひろし)がランクインしています。阿部寛は、1964年6月22日生まれ。189cmの長身を活かし、80年代よりモデルとして活躍。1987年に南野陽子主演の映画『はいからさんが通る』で俳優デビューします。

俳優への転身後しばらくは低迷期を経験しますが、着実に役者としての実績を積み重ね、2000年のTVドラマ『TRICK』をきっかけに大ブレイク。以降も、映画『テルマエ・ロマエ』(2012年)、ドラマ『ドラゴン桜』(2005年/2021年)、『結婚できない男』(2006年/2019年)、『下町ロケット』(2015年/2018年)など多数の話題作に出演し、日本を代表する実力派俳優として活躍中です。

今回寄せられたコメントでは、その雰囲気がレオリオにふさわしいとの声が目立ちました。

ユーザーコメント

「かっこいいのと、渋い感じが似ていると思いますね」(男性・43歳)

「歳は合ってないけど、イメージが近いと思った」(男性・55歳)

「知的な感じと、パワフルな所が似ている」(男性・57歳)

「レオリオを阿部寛が演じればダンディーになると思いました」(男性・34歳)

「人間的魅力にあふれ、対応力も兼ね備える役者だから」(男性・53歳)

3位：『小栗旬』

第3位には、小栗旬(おぐり・しゅん)がランクイン。1982年12月26日生まれの小栗旬は、1995年のNHK大河ドラマ『八代将軍 吉宗』でTVドラマに初出演。2000年代にはテレビドラマ『ごくせん』(2002年)や『花より男子』(2005年)などで注目を集めました。

その後も、映画『クローズZERO』シリーズ(2007年/2009年)や『宇宙兄弟』(2012年)、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(2022年)など多くの話題作で主演を務めています。また映画『ルパン三世』(2014年)や『銀魂』(2017年)、『キングダム』(2023年/2024年/2026年)など実写化作品での経験も豊富です。

そんな小栗旬へは、「イケメンで長身」なところがレオリオをイメージさせるとの指摘がありました。

ユーザーコメント

「キャラクター的に適任だと思います。イケメンだし」(男性・49歳)

「身長も高いし、ルパン三世もやっていたから」(男性・51歳)

「もみあげをつけたら意外にイケるかもと思った」(男性・56歳)

4位：『大泉洋』

第4位には3名の俳優がランクイン。まず一人目は大泉洋(おおいずみ・よう)です。大泉洋は、1973年4月3日生まれ。俳優、声優、歌手、MC、作家であり、ユニークなキャラクターとマルチな才能、そして高い演技力で知られています。

大学時代に舞台集団「TEAM NACS」を立ち上げ、1996年スタートの地元・北海道のバラエティ番組『水曜どうでしょう』に出演。同番組は北海道ローカルの番組ながら後に全国区の知名度を獲得。大泉洋の存在も広く知られる結果となりました。東京進出後はタレントとして大きな成功を収め、数多くの映画・テレビドラマ・バラエティなどで活躍しています。

そのマルチな才能で常に注目を集める大泉洋。今回のアンケートでも、レオリオと彼のキャラとのマッチングを評価するコメントが目立ちました。

ユーザーコメント

「なんか、雰囲気が似てると思うから」(男性・55歳)

「レオリオのキャラクターに凄くマッチしそうな俳優だからです」(男性・46歳)

「年齢は違うが、面白い雰囲気を出してくれそうなので」(男性・59歳)

4位：『菅田将暉』

第4位、二人目は菅田将暉(すだ・まさき)でした。菅田将暉は、1993年2月21日生まれ。2008年、「第21回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」をきっかけに芸能界デビューを果たします。

2009年、平成仮面ライダーシリーズ『仮面ライダーW』で連続テレビドラマ初出演・初主演を飾り、2013年、主演を務めた映画『共喰い』では第37回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。以降も、映画『あゝ、荒野』(2017年)、『花束みたいな恋をした』(2021年)、『ミステリと言う勿れ』(2023年)、『黒牢城』(2026年)などで高い評価を獲得しています。

アイドル的なルックスとは裏腹に、高い演技力も兼ね備えた菅田将暉。ユーザーからも、その役作りに期待する声が届いています。

ユーザーコメント

「役柄を演じきってくれそう」(女性・54歳)

「いい感じで役にはまると思う」(女性・54歳)

「何の役でもできるから」(男性・45歳)

4位：『近藤頌利』

そして第4位、3人目は近藤頌利(こんどう・しょうり)でした。近藤頌利は、1994年4月12日生まれの俳優です。2014年に劇団「Patch」に加入し、舞台を中心に活動を開始します。

バレーボール経験者としての経歴を活かした2016年の舞台『ハイパープロジェクション演劇ハイキュー!!』の黒尾鉄朗役で注目を集め、その後も『刀剣乱舞』(2021)、『HUNTER×HUNTER』THE STAGE(2023年)など人気舞台に出演しています。

また、2023年にはドラマ『全ラ飯』で連続ドラマ初主演を務め、2025年には『ウルトラマンオメガ』にて主演・オオキダソラト役に抜擢されています。184cmの長身とスポーツ経験を生かした身体表現を強みとする近藤頌利。今回のアンケートでは、過去の舞台『HUNTER×HUNTER』での経験も評価されたようです。

ユーザーコメント

「雰囲気がまんまだから」(男性・34歳)

「舞台でいい演技だった」(男性・48歳)

「長身で、憎めない三枚目的存在」(男性・47歳)

実写版『HUNTER×HUNTER』、レオリオ役ランキングのまとめ

アンケートの結果、『HUNTER×HUNTER』をもしも実写化するなら、レオリオ役を演じてほしい俳優の1位には、鈴木亮平が輝きました。

レオリオは医者志望の青年であり、医師になるための学費を得るためにハンターの資格取得を目指すという異色の経歴の持ち主。金銭へ執着や、粗暴で短気な性格など俗物的でありつつも、要所要所で作品に多様性と人間味をもたらす重要な存在となっています。

今回、ランキングされた俳優はいずれも、レオリオの奥行きのあるキャラを演じるにふさわしい名優揃いとなったのではないでしょうか

調査時期: 2026年7月10日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計249人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

