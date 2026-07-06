SEITOとEIKIは乗馬、NAOYAとHAYATOはパティシエに挑戦――MAZZELのFODオリジナルドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2第1回が、8日(25:50～)に地上波フジテレビで放送される。

MAZZEL

DUOでミッションに挑戦

MAZZELは、BMSGのボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー『MISSIONx2』から誕生した新世代ダンス＆ボーカルグループ。『MAZZEL DUO MISSION』は、KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIの8人が、アーティストとしての成長を目指し、DUO(2人1組)で様々なミッションに挑戦する番組だ。

シーズン2では、シーズン1に引き続き難易度の高い未経験のミッションへの挑戦に加え、メンバーがかねてより挑戦してみたいと語っていたミッションにも挑む。その模様は、6月末からFODプレミアムで順次配信されている。

SEITO・EIKIは乗馬、NAOYA・HAYATOはパティシエに

地上波放送されるシーズン2第1回では、SEITOとEIKIが乗馬、NAOYAとHAYATOがパティシエのミッションに挑戦。番組本編カットでは、乗馬に挑むSEITOとEIKI、パティシエとしてクリーム塗りを体験するNAOYAとHAYATOの姿も公開されている。

FODプレミアムでは、地上波放送終了後から、地上波では未公開のスタジオ収録アフタートークも配信。すでに配信中のミッション挑戦後のアフタートークとあわせて、ロケの裏話も楽しめる。

【編集部MEMO】

MAZZELは、KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIによる8人組ダンス＆ボーカルグループ。BMSGのボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー『MISSIONx2』から誕生し、個性豊かなメンバーのパフォーマンス力と表現力を武器に活動している。音楽活動に加え、ライブ、イベント、映像コンテンツなどを通じてグループとしての魅力を発信している。

(C)フジテレビ