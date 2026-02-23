8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、新たな境地に挑む。フジテレビの動画配信サービス・FODのドキュメントバラエティ『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1第4回が、きょう23日(25:45～)に地上波放送され、放送終了後にはFODプレミアムで完全版が配信される。

MAZZEL

『MAZZEL DUO MISSION』は、KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIの8人がDUO(2人1組)でさまざまなミッションに挑み、アーティストとしての成長を追うドキュメントバラエティ。2025年7月末からFODプレミアムで順次配信されてきたシーズン1が、今回で最終回を迎える 。

ラストミッションは、メンバー全員による“ジャズバンド”への挑戦。各自が未経験の楽器を自ら選択し、レッスンと自主練習を重ねながら本番に臨む。思うように音が出ず、壁にぶつかりながらも、少しずつ音を重ねていく姿が描かれる 。

ダンス＆ボーカルという主戦場を離れ、“楽器”という新たなフィールドで本気のセッションに挑む8人。ひとつのバンドとして音が重なった瞬間に訪れるフィナーレは、大きな見どころとなりそうだ 。

FODプレミアムでは、地上波未公開シーンを含む完全版を配信。挑戦を終えたメンバーの“本音トーク”やスタジオ収録のアフタートークが収録され、ロケの裏話も明かされる 。

メンバーのコメントは、以下の通り。

KAIRYU（カイリュウ）

「KAIRYUです！DUO MISSIONシーズン１、ラストミッション！です！なかなか難しい挑戦でめちゃ苦戦しましたが、さすが真面目KAIRYU真面目MAZZELしっかり遂行しました！といっても、それまでの心折れそうなみんなにも注目してください！なかなか見られない姿です！」

NAOYA（ナオヤ）

「今回はジャズバンドに挑戦しました！ピアノを担当したのですが、優しすぎる先生のおかげでやりきることができました！なおのパパみたいに優しい方で、ご一緒できて本当に嬉しかったしかっこよかったです！ピアノってこんなに難しいんや、こんなに手が疲れるんや、と思い、ピアノが弾ける方は本当にすごいなとあらためて思いました。ピアノの楽しさを知ったので、これからも時間を見つけて練習したいです！」

RAN（ラン）

「『MAZZEL DUO MISSION』、ついにラストミッションです！今回は８人全員でジャズバンドに挑戦！僕の髪を見てわかる通り、超ロング企画です。音楽を愛するものとして、楽器と対話しながらみんなでセッションしました。MAZZELが奏でる本気のジャズセッションをお楽しみください！」

SEITO（セイト）

「SEITOです！『MAZZEL DUO MISSION』第４回がついに配信されます！！今回はジャズバンドに挑戦しました！難易度があがってくる中、過去一と言って良いほど難しかったですし、より音楽に対しての熱が高くなりました！そしてずっと、この番組が始まってから挑戦したい事のひとつだったのでぜひたくさんの方に観てほしいです！！」

RYUKI（リュウキ）

「今回はなんと８人でジャズバンドに挑戦することになったのですが、音楽をやっている身としていつかバンドをやってみたかったので、今回挑戦することができて本当に嬉しかったです！かなり真剣に真面目に取り組んでいたので、ぜひ観ていただけたら嬉しいです！お楽しみに！」

TAKUTO（タクト）

「TAKUTOです！今回は普段よりも長期間のミッションでしたが、その分とてもやりがいがありました！DUO MISSION史上初めて何度か心が折れかけましたが、師匠との絆も生まれましたし、また一つ新しい事に挑戦できてとても嬉しいです！そして全員でのMISSIONでもあるので、一致団結して頑張りました！ぜひご覧ください！」

HAYATO（ハヤト）

「MAZZELのHAYATOです！今回のMISSIONはジャズバンドに挑戦しました！！人生初めての管楽器は楽しくもありましたが、DUO MISSIONで初めて挫折を味わいました。泣 そんな姿も暖かく見守っていただけたら嬉しいです！！」

EIKI（エイキ）

「『MAZZEL DUO MISSION』第４回、今回はジャズバンドに挑戦しました！！僕EIKIはギターを担当しました！ピアノ、ベース、ドラムと共に、リズム隊として楽曲の軸となるリズムを担わせていただき、苦戦しながらも、楽しく成長していく僕たちの姿を楽しみにしていてください！！果たして、成功なるかっっ！！！」

