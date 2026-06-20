フジテレビの動画配信サービス・FODのオリジナルドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2の第1回が、22日正午からFODプレミアムで配信される。

MAZZEL

MAZZELがDUOでミッションに挑戦

同番組は、BMSGのボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー『MISSIONx2』から誕生した新世代ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO(2人1組)でさまざまなミッションに挑戦するドキュメントバラエティ。

出演するのは、KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIの8人。多種多様な個性を持つメンバーが、真剣にミッションへ挑む姿を通して、グループの成長や新たな一面を見せていく。

シーズン2は“2人だけ”で1つのミッションを遂行

シーズン2では、シーズン1に引き続き、難易度の高い未経験のミッションに挑戦するほか、メンバーがかねてより挑戦してみたいと語っていたミッションにも挑む。

さらに今シーズンからは、DUOの絆をより深めるべく、1組のDUOだけ、つまり2人だけで1つのミッションを遂行。その様子をMAZZELメンバー8人全員がスタジオで見守る形となる。

第1回では、SEITO・EIKIが乗馬、NAOYA・HAYATOがパティシエのミッションに挑戦。個性と才能あふれる4人が、それぞれの課題にどう向き合うのかが見どころとなる。

また、FOD公式SNSでは、配信開始までの間、今回配信予定のミッション挑戦後のメンバーのアフターコメントや、シーズン1で挑戦してきたミッションのダイジェスト映像などを順次公開している。