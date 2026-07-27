「奥さんのほうがやっぱりちゃんと見てるね」――俳優の山本耕史が、26日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ ～兼近＆真之介のグルメドライブ～』(毎週日曜12:45～ ※関東ローカル, TVer・Huluで配信中)に出演。子どもが大好きだという手作り料理や習い事、兄弟ゲンカへの向き合い方など、家庭でのエピソードを次々に明かした。

山本耕史

子どもが「パパができないから」バイオリン

山本が同番組に出演するのは、2024年7月以来2度目。今回は、兼近大樹(EXIT)、満島真之介とともに茨城県結城市を巡った。

ピザを食べながら、山本が「餃子ピザ」を「子どもに作ったりする」という話題に。「餃子の皮をひいて、その上に具を乗せて焼くだけ。すごい簡単」と語り、「餃子の皮って余る。余ったものをどうしようかなって思ってまずは1個1個(の皮ごとに)やってた」というところから、今は皮を並べて「(並べてつなげた皮の)端っこも角を全部丸くして1枚にする。そこにソースを塗って、コーンとか、ソーセージを刻んで入れて…」と、見た目もピザ風になっている様子。この料理は子どもたちが「すごい大好き」とのことだ。

また、前回の番組出演で訪れ、綿菓子作りや金魚すくいを楽しんだ神奈川県の「江ノ島金魚」には、その後、家族でも足を運んだという。兼近から子どもの反応を聞かれた山本は「すごい喜んでた」と振り返った。

2人の子どもとは「がっつり遊べる」といい、ゲームだけでなく、外でも一緒に遊んでいるそう。習い事も数多くしており、山本は「子ども自身がやってみたいって言うから、やらせている」と説明した。

ベース、ギター、ドラム、鍵盤を「なんとなくできる」という多才な山本だが、弓を使う楽器は演奏できないという。すると、上の子は「パパができないからやる」とバイオリンを始め、現在も続けていることを明かした。

山本は「オレができないものをやりたいみたい」と、子どもの好奇心をうれしそうに語った。

一方、子ども同士はよくケンカをするという。兼近から止め方を聞かれると「奥さんのほうがやっぱりちゃんと見てるね。オレはどうしても上が悪いって考えがちだけど、“なんで上の子が怒ったの?”というのを下の子に諭して聞いてる時をよく見る」という。

結婚15年目の女性に夫婦円満アドバイス

移動中には、SNSで募集した悩みに答える「メシドラお悩み相談カーラジオ」も。結婚15年目を迎え、夫婦仲のマンネリに悩む40代女性から、「今も主人にかわいいと言ってもらいたい」と相談が寄せられた。

山本は、まず「この悩みがあることがステキ」と受け止めた上で、「旦那さんは奥さんといることにちょっと照れを感じていて、それで“子どものために”って言って、自分では気づいてないかもしれないけど、ちょっと逃げになってるような気はしないでもない」と分析した。

【編集部MEMO】

『メシドラ』は、兼近大樹と満島真之介がゲストを迎えて台本なし、仕込みなしのグルメドライブを敢行。直近では、玉山鉄二、森崎ウィン＆鈴木伸之、山崎賢人＆山田裕貴＆小栗旬(※スペシャル)、桝太一、寺田心、唐沢寿明、DJ KOO、鶴見辰吾＆北村有起哉、EXILE AKIRA、大東駿介、野間口徹＆松尾諭、高橋文哉、戸塚純貴、八嶋智人、前田公輝＆工藤阿須加、佐久間大介(Snow Man)＆椎名桔平、坂東龍汰、成田凌、竹内涼真、丸山智己＆加藤諒、槙野智章、奥田瑛二、関口メンディー、藤木直人らが出演している。

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