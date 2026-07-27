乳首から謎の液体が飛び出る男性が登場『月曜から夜ふかし』桐谷さんの近況も

きょう27日の日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00～)では、「全国のご当地問題を調査した件」などを放送する。

「全国のご当地問題を調査した件」では、乳首から謎の液体が飛び出るという男性や、攻めた見出しが気になる『月刊住職』の編集長など、全国各地から寄せられた話題を紹介。

さらに、日本語が上手くなりたいと願う日本人男性や、女性に声をかけるためにウイスキーを飲みまくる男性など、これまでのインタビューで妙に気になった人のその後も取材する。いったい彼らはどんな人で、その後どうなっていたのか。

「猛暑なので早朝にインタビューしてみた件」は、熱い日中を避け、明け方から早朝にかけて各地で出会った街行く人にインタビュー。午前3時に東京駅前で座り込んでいた男性や、明け方の公園をランニングするシニアなど気になる人が続々登場する。

登校前に公園でラジオ体操をしていた女子中学生たちが3週間続けている理由とは。池袋で休憩がてら、ある建物をじっと眺めているお父さんの視線の先にあったものとは。

また、しばらく番組に登場していなかった桐谷さんの気になる近況を報告する。

【編集部MEMO】

『月曜から夜ふかし』での桐谷さん。26年1月の放送は年末大掃除に密着、25年10月の放送は猛暑の夏の生活、4月の放送は確定申告で忙しすぎて13年間の思い出をプレイバック、25年1月の放送は反復横跳びの回数測定やマスターズ陸上記録に挑戦、24年10月の放送は人生初の兄妹4人旅へ、24年4月は株価上昇でマンション購入計画再始動、24年1月は将棋をこよなく愛するザブングル加藤の父親と将棋対決、23年1月は「人生最後の海外旅行に行きたい」とシンガポールへ、22年7月はたるみ専用サロンで施術、22年1月は顔のシミ取り＆増毛、21年10月は初めての「フリマアプリ」に挑戦、21年1月はお手伝いさんを雇ってゴミ屋敷を片付けした。

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