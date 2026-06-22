MAZZEL・NAOYA、念願のパティシエ挑戦「新しいことを始めるキッカケになれたら」

フジテレビの動画配信サービス・FODのオリジナルドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2第1回の完全版が、きょう22日正午からFODプレミアムで配信される。

MAZZEL

MAZZELがDUOで新たなミッションへ

同番組は、BMSGのボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー『MISSIONx2』から誕生した新世代ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO(2人1組)でさまざまなミッションに挑戦するドキュメントバラエティ。

出演するのは、KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIの8人。多種多様な個性を持つメンバーが、本気でミッションに向き合う姿を通して、グループとしての成長や新たな一面を見せていく。

シーズン2第1回では、SEITO・EIKIが乗馬、NAOYA・HAYATOがパティシエのミッションに挑戦する。

乗馬ミッションでは“ある技術”も

乗馬ミッションでは、SEITOとEIKIが、過去のミッションで習得した“ある技術”を取り入れながら、難易度の高い課題に挑む。ミッション本番の最終日に、2人が披露する迫真の演技が見どころとなる。

一方、NAOYAとHAYATOが挑むパティシエミッションでは、ケーキ作りに挑戦。思った以上に繊細な技術が求められる中、2人がどのようなオリジナルケーキを完成させるのか注目だ。

今回も新たな挑戦を通じて、アーティストとして、そして仲間として進化していくMAZZELの姿が描かれる。

NAOYA「新しいことを始めるキッカケになれたら」

NAOYAは「DUO MISSIONついにシーズン2が始動しましたー!!」と喜び、「今回はずっとやりたかったパティシエに挑戦できてとても嬉しいです!!」とコメント。「まだまだ人生でやってないことってたくさんあるんだなぁと思います! これからどんどんいろいろなことに挑戦していきたいですし、本気で挑戦するMAZZELをみてぜひみなさんが新しいことを始めるキッカケになれたら嬉しいです!」と呼びかけている。

HAYATOも「待ちに待った『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2!!! 記念すべき1回目は、パティシエに挑戦しました!」と報告。「シーズン1の頃からずっとやりたかったパティシエですが、思った以上に繊細な技術が必要で楽しくもありながら、難しかったです!! アーティスティックな僕たちを楽しみにしてください!!」とアピールした。

SEITO「馬と向き合いながら一歩ずつ」

乗馬に挑んだSEITOは、「僕は、初めての乗馬に挑戦してきました!」と振り返り、「最初は思うようにいかないこともありましたが、馬と向き合いながら一歩ずつ距離を縮めていく過程がすごく印象に残っています!」とコメント。「久しぶりの出会いであったり、MAZZELの普段見られない表情や、リアルな反応を楽しんでもらえたらうれしいです!」と見どころを語った。

EIKIは「今回は、乗馬に挑戦しました!!」といい、「乗馬アクション系の映画も、馬に乗って戦うキャラクターも大好きなので、素敵なミッションに挑戦できてとても楽しかったです!! 馬が欲しくなりました。ぜひ観てねー!!!!!」とメッセージを寄せている。

(C)フジテレビ