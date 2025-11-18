フジテレビの動画配信サービス・FODのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1の第3回が、18日から配信されている。

MAZZEL

『MAZZEL DUO MISSION』は、新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELのKAIRYU(カイリュウ)、NAOYA(ナオヤ)、RAN(ラン)、SEITO(セイト)、RYUKI(リュウキ)、TAKUTO(タクト)、HAYATO(ハヤト)、EIKI(エイキ)の多種多様な個性をもった8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO(2人1組)で様々なミッションに挑戦する番組。彼らが真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていく。

シーズン1の第3回では、RANとRYUKI、NAOYAとEIKIがDUOになり、クライミングに挑戦。屋内での練習を経て迎えた最終日、4人が向かった先とは…。メンバーも「過酷」と言う今回のミッション、果たしてクリアなるか。

一方、KAIRYUとSEITO、TAKUTOとHAYATOはキャンプに挑戦。電気も水道もない自然の中で自分たちの力だけで衣食住をまかない生き抜くサバイバル術を学ぶ。4人は無事ミッションに成功し、サバイブできるのか。

コメントは、以下の通り。

NAOYA（ナオヤ）

「今回僕はクライミングに挑戦しました！本当に命懸けのミッションで、新しい自分に出会えた気がします！！！限界を超えることの大切さを学びました。ぜひ僕たちの本気を見てください」

RAN（ラン）

「３つ目のミッションがやってきました！今回はクライミングに挑戦してきましたが、過去一調子が良かったので本当に楽しみにしていてください！笑いあり涙ありな回になると思うので僕も楽しみです。果たしてどんな結末を迎えるのか、乞うご期待です！」

RYUKI（リュウキ）

「今回もMISSIONに挑戦してきました！いつもかなりの難易度の高いMISSIONばかりですが、今回は個人的にも過去最高くらい過酷なMISSIONでした！でも人生で一度はしてみたかったことにチャレンジできたので、経験できて嬉しかったです！第３回もみなさんにMAZZELやばいなと思っていただけるようなMISSIONにチャレンジしてきたので、ぜひご覧ください！！」

EIKI（エイキ）

「EIKIです！！今回は、クライミングに挑戦しました！！体を動かすことが大好きなので、スポーツ系のミッションができてとても嬉しかったです。しかし、施設で楽しくクライミングをやると思いきや、、、とても楽しく、とても過酷なロケだったので、ぜひ楽しみにしていてください！！」

KAIRYU（カイリュウ）

「KAIRYUです！今回もなかなか厳しいMISSIONに挑戦してきました！僕はキャンプをしてきました！キャンプはプライベートでもしていなかったのでめちゃくちゃ心配でしたが、なんだかんだ？生き抜けたかと思います！今回は思った以上に本当に自分たちだけでサバイバルキャンプをしてきたので、ここでしか見られない僕たちが見られるかと思います！もう当分キャンプには行きません。笑 ぜひ楽しんでください！」

SEITO（セイト）

「SEITOです！長らくお待たせしました！ついに『MAZZEL DUO MISSION』第３回が始まります！！MISSIONを達成していくごとに難易度がどんどん上がっていきますが、今回はキャンプに挑戦してきました！観ていただいたら伝わると思いますが、決してただのキャンプではありません！！僕のDUOがなんとあの人なので、ここでもまたメンバーの新しい内面や見たことのない一面も見られるんじゃないかなと。そのくらい過酷なMISSIONをしてきたので、ぜひみなさんに観ていただけると嬉しいです！お楽しみに！」

TAKUTO（タクト）

「MAZZELのTAKUTOです！今回、僕はサバイバルキャンプに挑戦しました。最初は不安だらけでしたが、気づけば時間を忘れて夢中で取り組んでいました。仲間と協力しながら一つひとつの作業をこなしていく中で、たくさんの思い出ができて、なにより楽しかったです！ぜひご覧ください！」

HAYATO（ハヤト）

「『MAZZEL DUO MISSION』、今回は“サバイバルキャンプ”に挑戦しました！！サバイバルとつくぐらいなので、食料、寝床作りなど全て自分たちで用意をして１泊２日を過ごす過酷なミッションになっています！！４人で一生懸命頑張ったのでぜひ観てください！！」