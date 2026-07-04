「濱家さんマジでメロい」アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの松本かれんが、6月29日に放送されたニッポン放送『FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX(クロス)』(毎週月曜24:00～)に出演。お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一との共演を振り返り、人柄を絶賛した。

「大好きな濱家さんと共演しました」松本かれんが報告

松本は、「最近の一番うれしかったことは濱家さんに会えました。大好きな濱家さんと共演しました」とうれしそうに報告。以前からファンだったそうで、共演が決まった際には、ほかのメンバーからも「良かったね」と一緒に喜んでもらえたという。音楽番組で顔を合わせる機会はあったものの、ロケで長時間一緒になるのは初めてで、「2人でハンバーガー食べました。プリクラも撮りました」と収録を回顧した。

メンバーの仲川瑠夏から、「どこが好きなの?」と聞かれると、長年のファンだったことを明かしながら、「私がめっちゃカンペ読むのも下手だし、段取りもめっちゃ間違えて。『めっちゃ迷惑かけてる』って思ってたんだけど、ずっとさりげなく全部助けてくれてフォローしてくれるから、『濱家さん…!』ってなってました」とロケ中の気遣いに感激。仲川が「もともと会う前から好きだったけど、中身も大好きになってる」と指摘すると、松本は「より好きになった」と即答した。

そして、仲川も濱家の優しさに言及。「自分もトークで困ってるときにしゃべりたいけど、『あ、タイミング悪かったかな、しゃべれなかった……』ってときに、すぐ気づいて『なんか言いたそうだね』って。それで話せたとかもあるから」とエピソードを披露した。さらに松本は、「濱家さんマジでメロい。たぶんカットされてたと思うんだけど、本人にもそう伝えたの。『濱家さんメロいですよ』って。めっちゃ力説したもん。『私、本当に濱家さんが一番メロいと思います』って」と笑いながら語り、魅力を熱弁していた。