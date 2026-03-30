お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が、23日に放送されたTBSラジオ『かまいたちのヘイ!タクシー!』(毎週月曜23:00～)に出演し、WBCでの“ファールボールキャッチ”の真相を語った。

かまいたちの濱家隆一

WBCでの“濱家コール”は「ちょっと恥ずかしかった」

濱家は、10日に東京ドームで行われたWBC「日本 vs チェコ」でファールボールを捕り、近くの観客にボールを投げ渡した行動がSNS上で話題を集めていた。

当時を振り返り、「フライ上がった瞬間に、『え？来た、来た』みたいな」と語り、「すごかったですね。あの時って本当、どうしたらいいか分かんないんですよ」と心境を吐露。さらに「ファールボールで変に目立っても、試合に迷惑かかるから。選手の方たちまだやってはるから」と配慮しつつ、「だから目立つわけにいかないと思ったんですけど、濱家コールが沸き起こって。ちょっと恥ずかしかったですね」と漏らした。

ボールを投げ渡した理由として、「俺は客席の子どもにボールをあげようと思ったんですけど、マジで周りに子ども1人もおらんかったんよ」と説明。「子どもを探してる数秒で、俺が観客席に投げ入れる雰囲気ができてしまって。これは投げずには帰れないみたいな感じになった」と、当時の空気感を振り返った。

この振る舞いには称賛の声も寄せられたが、「1個だけ言わせてください。全然良いヤツじゃないんですよ」と濱家。「というのも、ここで初めてしゃべりますが」と前置きし、実は元和牛・水田信二の妻でキャスターの山本萩子が最初にボールをキャッチしていたことを明かした。

「俺と山本萩子さんの間にボールが落ちて。で、『え？』と思って振り返ったら、水田の奥さんがボール捕って。ファーストタッチは水田の奥さんやってん」と回想し、「奥さんが僕に球をパッて渡してくれはった」と経緯を紹介。「一番褒め称えてほしいのは、水田の奥さん。絶対ボールほしかったはず」と言い、「たぶん、こっちはカメラ回ってるのも分かってはったから。『濱家さん持ってた方がおもろいんちゃう？』ってパッて渡してきた」と推察した。

最後に、「すごい機転の利くいい奥さんで、褒めるべきは水田の奥さんなんですよ」と改めて称賛し、「すぐ帰り道に水田に『ごめん、奥さんに渡さなあかんボールやったのに、客席に投げてもうた。謝っといて』ってLINEした」と話していた。