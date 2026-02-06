アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの真中まなが、2日に放送されたニッポン放送『FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX(クロス)』(毎週月曜24:00～24:58)に出演し、1日に行われた東京ドーム公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」の舞台裏を明かした。

ライブの裏側を明かしたFRUITS ZIPPERの真中まな

真中まな＆松本かれん、ファンへの感謝「こんなにいっぱいいるんだって」

単独公演としては自身最大となる約5万人を動員し、約3時間にわたって行われた本公演。真中が「終わった瞬間、ほんと無事に終わってよかったなという感情でいっぱいだった」と明かすと、同じく番組に出演した松本かれんも、「なんかもう一旦さ、解放された。もうずっと1カ月ぐらい不安とか緊張してたのから解放されてすっごいぐっすり眠った」と報告。それに対して真中も「今日めちゃくちゃアラームかけずに久々に寝たもん」とし、約半年前に東京ドーム公演が発表されてからの日々を思い浮かべ、「頭の片隅に『東京ドーム公演のことを考えなきゃ』ってあったから。半年ぶりに東京ドームのことが不安じゃなくなったね」と打ち明けた。

さらに「泣いた」と真中が言うと、「だって登場した時から泣いてたんでしょ?」と松本。真中はリハーサルの日々に「結構もうメンタルも体も限界を迎えてて」と吐露し、「始まった瞬間にやっと幕を開けられたっていうのと、景色が綺麗なのと、安心感もあって泣いちゃった」と述懐。松本が「まさか泣いてると思ってなかった」と笑うと、真中は「ちょっとうるっとするぐらいで止めようと思ってたのに、気づいたらボタボタ垂れててやばい隠せないと思って、(MCでも)言った」と裏側を語った。

また、「昨日もMCで言ったけどさ、こんなたくさん人がいるなって思って。こんないっぱいの人たちがみんなかれんたちの味方ってことって思ったらすごいびっくりした」とファンに対する感謝の気持ちを明かした松本。真中も、「実際に会いに来てくれるほど大好きを伝えてくれる人たちが、こんなにいっぱいいるんだって。さらに配信を見てくれたりとか、その日は会場に行けなかったという人もいるわけじゃん。なんかそれ考えたら本当にうれしくて、すごくて……。ありがとうございます」と謝意を示していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoタイムフリーで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。