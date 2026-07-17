「テレビ一緒になることってほとんどない」お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、8日深夜に放送されたTBSラジオ『JUNK 山里亮太の不毛な議論』(毎週水曜25:00～27:00)で、妻・蒼井優とのバラエティ番組共演の舞台裏を明かした。

妻・蒼井優に相談「俺はちょっと引いた方がいいのかな」

山里と蒼井は、10日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』特番で共演。出演オファーについて、山里は「奥さんにこの話が行く前から、私この話を聞きまして」と振り返った。

さらに、「テレビ一緒になることってほとんどないの。記者会見以来は、もう『DayDay.』のあれが初。あれも5、6年越しぐらいの初共演で」と説明。「バラエティで共演は基本的にないっていう状況で。バラエティでは初共演になる」と語った。

一方で、「『それスノ』の“フレンドパーク”は、来るゲストの方、Snow Manがメインでやっぱ盛り上がるべき」と考えを述べ、自身が担当する「副支配人」は“影の存在”であると前置き。そのうえで、「生意気にもよ、もしうちらが出るってなると、そこが立ってしまうのもなんかちょっと……天狗な発言になってるかな。でも、そこがフィーチャーされちゃうと、『ご迷惑かな』みたいなのが俺の中であって。どうしようかなって」と夫婦共演に葛藤もあったことを打ち明けた。

そこで家族会議を開き、蒼井に相談したという。山里は、「『みんなが気にしなきゃいけないって、ご迷惑おかけしちゃうとあれだから、俺はちょっと引いた方がいいのかなって思ってる』って言ったら、たった一言。『できるだろ』って言われて」と笑い、「その一言で、『じゃあ、やります』ってなった」と共演を決意した経緯を語っていた。