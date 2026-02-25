「本当に大反省してるんですけど……」

16日に放送されたニッポン放送『FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX(クロス)』(毎週月曜24:00～24:58)で、そのように前置きして語り始めたのは、FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌 。昨年末から、本人の中でずっと胸にしまってきた出来事――それは、誰にも言わずに抱えてきた“救急車で運ばれた日”の記憶だった。グループにとって大切な時期だからこそ、「今だから言える話」「ここで初出しレベル」と覚悟を込めて、その出来事を口にした。

FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌

鎮西寿々歌「本当に各所ご迷惑をおかけした」と大反省

鎮西は「今だから言える話、ここで初出しレベル」と前置きし、「本当に本当に各所ご迷惑をおかけしたので、本当に大反省してるんですけど、年末に私、救急車で運ばれてしまって。とんでもないことになっちゃった」と告白。「カキにあたってしまった」とその原因に触れ、「めっちゃカキ大好きで、すごい食べるのに初めてあたったの」と予想外の出来事を振り返った。

さらに「この間、生牡蠣をあたったぶりに食べたけど、大丈夫でした」と打ち明けると、メンバーの月足天音は「え! 食べたの!」とビックリ。鎮西が年末に救急搬送された後、2月1日に東京ドーム公演を控えていたこともあり、マネージャーから「大事な時期に差しかかってきてるから、ちょっと今は海鮮系は控えてください」と言われていたという。

それに対して、鎮西は「もちろん東京ドーム終わってから。ちゃんと時期は選びました」と弁解し、「今は元気なので大丈夫です。みなさんも気をつけてください」と呼びかけていた。