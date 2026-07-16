「素敵なひとときでした」お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが、俳優・中井貴一とのエピソードを明かした――。

伊達みきお

お礼を伝えるためにダッシュで追いかけると…

伊達は、4日のニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー』(毎週土曜13:00～15:00)に出演。「先日、家族でご飯食べに行こうかって。ちょっと背伸びして、いいホテルに行った」と切り出し、「そしたら、中井貴一さんがお知り合いの方々とお食事をされていて」と回顧。過去に番組で共演したことがあったため、一言だけあいさつをして家族で食事をしていると、「店員さんが来て。“中井さんがこちらのテーブルのお支払いをされて、今帰られました”って」と話した。

ダッシュでエレベーターまで追いかけ、「ありがとうございます」とお礼を言うと、中井は、「デザートも頼んどいたからね。素敵な奥さんと娘さんと素敵な時間を過ごしてください」とにこやかに返したといい、伊達は、「カッコいいなと思って。そういう大人になりたい」と感激。「中井貴一さんすごかったなぁ～!」「そんなにお会いできなからさ。素敵なひとときでしたね」と語ると、富澤たけしも、「(芸人と)ジャンルが違うわけじゃん。それでもやってくれる」と中井の粋な振る舞いに感嘆した。

また、伊達は、「芸人7～8人で食事して、お支払いしようかってなったときに、“小朝師匠がすべて払って帰られました”って。“どちらにいらしたんですか?”って聞いたら、隣の個室で食事されてたみたいで」というエピソードも披露。「鶴瓶師匠が言ってましたけど、“そういうのをやってもらったら、自分らも後輩にやるんやで”って。やっぱりやらないといけないなと思いますね。後輩たちにね」と話しつつ、改めて、「中井貴一さん、ごちそうさまです。誇りに思います。本当に」と心から感謝を伝えていた。