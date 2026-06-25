「なんか気まずいんだよね」アイドルグループ・FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌が、22日に放送されたニッポン放送『FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX(クロス)』(毎週月曜24:00～)で、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴との関係性を語った。

鎮西寿々歌

鎮西寿々歌、“匂わせ疑惑”後の変化「分かんなくなっちゃって」

鎮西と大森をめぐっては、過去に「実は付き合っていて、お互いのSNSで匂わせているんじゃないか?」との憶測が広がったことがあり、後に否定していた。

番組では、メンバーの月足天音が、Mrs. GREEN APPLE主催のライブ『CEREMONY』で鎮西がピンク色の衣装を着ていたことに触れ、「てっきり前日とかに本人にお聞きして……。おすず(鎮西)が全身ピンクなんて見たことないから」と冗談交じりに話した。

これに対し鎮西は、同ライブのドレスコードが「桃太郎」がテーマだったと説明。そのうえで、「去年、大森さんと匂わせしてるんじゃないかとネットでざわついて。その数カ月後に『テレビ×ミセス』で、『前から友達ですし、匂わせしてません』と公に否定したんですよ」と、改めて経緯を振り返った。

さらに、「最近悩みっていうか、なんか気まずいんだよね」と吐露。「知らない人もいると思うんですけど、もう私が10代の時から友達で。私は親友だと思うぐらい大先輩だし、結構相談もしてたのね」と明かした。

続けて、アイドル活動を始める前にも、吉祥寺の喫茶店でお茶をしながら、「アイドル始めるんだよね」と相談をしたエピソードも披露。さらに、共通の友人とご飯やカラオケに行ったりもしていたというが、匂わせ疑惑が出たことで、「私的には親友なんだけど、どう接していいか分からなくなってきて」と打ち明けた。

そして鎮西が、「表では、ファンの方に嫌な思いをしてほしくないからしゃべらない方がいいのかなと思ってたけど、裏でもなんかぎこちなくなっちゃってて」と複雑な心境を語ると、月足も「絡みが急激に減った感じめっちゃする。前までは普通にしゃべってたんだけど。たしかに、この間、丁寧にお辞儀してたもん」と同調。

鎮西が、「分かんなくなっちゃって。友達なんだけど、どうしようって思ってる。友達に戻りたい」と胸の内を明かすと、月足から「それは別れた後とかに聞く言葉じゃないですか」とイジられていた。

そのうえで最後には、月足が「放送にのっているということは大丈夫ということですから」と言い、鎮西も「厳重なチェックを経てOKということですから。安心して聴いてください。何もないです」と改めて交際疑惑を否定していた。