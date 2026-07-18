「世の中が荒れてるんじゃなくて、収益化のシステムが……」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、SNSでの“炎上”について持論を語った――。

佐久間宣行氏

「大人もSNSの運用は気をつけなきゃいけない」

15日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、「大人もね、SNSの運用は気をつけなきゃいけない」と語った佐久間氏。SNS炎上が日常茶飯事となっている昨今、自身の場合は、「番組の告知以外でSNSを使ってない」という。「家族のこととか、ネタ的なことを書いてたのは、もう10年前までじゃないかな。本当にほぼ告知と、面白かった作品の紹介ぐらいしかしてない」とプライベートな投稿は避けていると明かした。

続けて、「なんかメディア論になっちゃうんだけど……」と前置きしながら、あらゆるSNSに対し、「どのメディアも、やっぱ収益化させて、そのメディアに長くいさせようとするわけよ」と分析。「AIがおすすめするのも、長くいさせようとするし。Xだって長文の文章を書いた人の評価が上がるわけ。そうすると、収益化でいい金額が入ってくるようになってんの」と説明し、「だから、世の炎上は今、全部それなんだよね。だって、ケンカしたほうがインプレッション上がる」と語った。

また、「“最近、Xが荒れてる”って言う人もいるけど。わざとAIが、あなたの心をザワめかせる」と話した佐久間氏。「ザワめかせると長く見るじゃん? 気持ちいいものだけだと、スルスル見ちゃうから。ザワめかせるためのもの流してんのよ」と推測。「だから、世の中が荒れてるんじゃなくて、収益化のシステムがそうなってるから。それに合わせて、最大効率のために、みんなに長くいさせるようにしてる」とズバリ指摘した。

アルゴリズムによる炎上商法に、「それには乗りたくないじゃん。それに乗って炎上するのもなんか……。本当にケンカしたいんだったらすればいいけど。ケンカしたあとで、収益もらうの恥ずかしくない(笑)?」と笑った佐久間氏。「なんかハックされてる気持ちになっちゃうから。人生をハックされたくはねーなと思って。何となくやらなくなってる」と“SNS離れ”のワケを明かしながら、「褒めることだけはやろうと思うけど」と結んでいた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。