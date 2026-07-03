ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)｣が1日より、YouTubeとTikTokを中心に人気を博すアニメチャンネル『マリマリマリー』の動画に声優として出演するライバーを決定するオーディションイベント「第2弾楽曲『君か君』リリース記念! “マリマリマリー”声優オーディション第2弾」を開催している。

本人をモデルにした描きおこしイラストも制作

「第2弾楽曲『君か君』リリース記念! “マリマリマリー”声優オーディション第2弾」は、「17LIVE」で活躍中のイチナナライバーであれば、Vライバーや着ぐるみなどで活動中の顔出しをしていないライバーも参加が可能なアプリ内イベント。イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計4名のライバーは、『マリマリマリー』の特別回に声優として出演することができる。

さらに、上位1名のライバーは、出演時に使用する本人をモデルにした描きおこしイラストも制作される。なお、4名の声優出演者のうち、1名以上はVライバーから選出される予定だという。