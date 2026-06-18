ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が17日より、東京スカイツリーが望める総合温浴施設「浅草ROXまつり湯」との初コラボレーションイベント「Vライバー限定! スカイツリーを望む絶景スパ『浅草ROXまつり湯』コラボモデルになろう!」を開催している。

計5名のVライバーに「まつり湯コラボモデル」としての掲載権を贈呈

「Vライバー限定! スカイツリーを望む絶景スパ『浅草ROXまつり湯』コラボモデルになろう!」は、「17LIVE」で活動中のVライバーであれば誰でも参加が可能。17日開始のアプリ内イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計5名のVライバーは、「浅草ROXまつり湯」館内に設置される暖簾、ポスター、のぼりや、後日掲載される渋谷ロングポスター等への「まつり湯コラボモデル」としての掲載権等が贈られる。