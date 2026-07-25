「子どもを愛せるか分からない」と妊活に不安を抱えるうれしのちゃんと、「いつかお母さんになるのが夢だった」と語る妊娠8カ月の藤井サチが初対面　『CELEB SECRET』第6話

ABEMAのオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』第6話が25日(21:00〜)に配信される。

うれしのちゃんと藤井サチが初対面

第6話では、セレブの知られざる休日に密着。現在第一子を妊娠中のモデル・藤井サチと、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開するうれしのちゃんの初対面がついに実現。 「子どもを愛せるか分からない」と妊活に不安を抱えるうれしのちゃんと、「いつかお母さんになるのが夢だった」と語る妊娠8カ月の藤井。

初めて対面した2人は、真逆とも言える子育て観を披露しつつ、意外な恋愛の共通点で意気投合する。「10代の頃はヤンチャな男性に振り回されてボロボロの恋愛をしていた」という驚きの過去を明かす藤井に、うれしのちゃんも「同じ。ヤンチャ系に超振り回された」と深く共感する。

さらに、仏のように優しい現在の夫との出会いの裏で、うれしのちゃんが「将来の伸び代を見て決めた」と語る、当時の恋人からの驚きの“乗り換え恋愛”の真相も赤裸々に明かされる。

うれしのちゃんが最高峰のパーティーに毎年参加する目的

ドレスアップしたうれしのちゃんは夫とモナコでの“薔薇の舞踏会”へ。モナコ公室のメンバーも主催者として参加するこのパーティーは、世界中の富裕層が集まり、チャリティに貢献しつつ自身のステータスを示す重要な社交の場とされているという。

「社交の場が苦手」だと話すうれしのちゃんだが、果たして彼女がこの最高峰のパーティーに毎年参加する目的とは。日本人としての強みを活かした、彼女ならではのビジネス視点に迫る。

森泉が規格外のエピソードを披露

そして第6話のゲスト・森泉は、22歳でパリの社交界デビューを果たした際、祖母である森英恵さんがデザインしたピンクのドレスを着用したことや、その社交界でゴルバチョフの孫やアナ・ウィンターの娘、ウィル・スミスの娘と奇跡的に出会ったことなど、規格外のエピソードを披露する。世界中から名門が集まる、知られざる社交界の華やかな全貌とは。

また、現在第一子を妊娠中の藤井は、日本最大級の産後ケアホテルを見学。出産後のダメージを癒すため、24時間体制で赤ちゃんを預かり、食事からデトックスまで至れり尽くせりのサービスを提供するそのホテルの宿泊費は、1泊15万円、最低10泊から(総額150万円)という規格外のロイヤルスイート。現在母親がアメリカ在住で、里帰りができないという藤井が、「贅沢ではなくライフライン」と語った、最新の産後ケアホテルの至福のサービスが明らかになる。