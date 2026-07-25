「随分前にやったキャラが分からなくなってしまって…」津田健次郎“複数キャラ”を演じ分ける大変さを語る

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。

7月19日（日）の放送では、津田がさまざまなキャラクターの声を担当したアニメ「ねずみくんのチョッキ」について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「アニメ『ねずみくんのチョッキ』の放送が終わってしまいましたね。毎週楽しみに観ていたので寂しいです。しかし、“第1期が放送終了”ということなので、きっと第2期の放送があるだろうと信じて、首を長くしてお待ちしております！ また、津田さんと能登さんのお2人だけで多くのキャラクターを演じ分けるのは大変だったかと思いますが、素晴らしかったです」

◆「本当に大成功した作品」

津田：「ねずみくんのチョッキ」ね！ 本当に大評判で（うれしいです）。ずっと前からある絵本をアニメ化したんですけれども、とにかくスタッフさんのこだわりがすごくて。いかに絵本を読んでいるような、ページをめくっているようなアニメーションにしていくか。そして、“アナログ感”みたいなものをどう出していくかっていうところで、本当にすごいこだわりで。それが本当に大成功した作品だなと思います。

知り合いのお母さんたちにもオススメしていました。しかも、優しいんですよね。優しくてかわいいお話ばかりなので、本当に安心して観ていられる。刺激の少ない、柔らかい作品なので、本当にオススメしていました。

僕と能登麻美子さんのお芝居も……もちろんキャラ数がどんどん増えていくので、「これは大変だなあ」と思って。実際、随分前にやったキャラ（の特徴）が分からなくなってしまって「これ、どうでしたっけ？」みたいな（笑）。それを（スタッフから）事前に「こんな感じでしたよ」ってもう1回聞かせていただいて。

あとは「もうちょっと筋肉があったかなあ」というリクエストをもらって、「そっかそっか」なんて言いながら、2人で本当に楽しくやっていました。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking