ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」が、アプリ内ユーザーを対象に実施した「初夏の消費動向調査2026」の結果を公開した。

8割以上が何らかの形で節約を意識

今年の初夏の消費意識について聞いたところ、「節約を重視したい」(41.0%)、「バランスを取りたい」(26.0%)、「楽しみ・ご褒美を重視したい」(14.6%)を合わせると、8割以上(81.6%)が何らかの形で支出や節約を意識していることが分かった。

物価高が続く中、多くの人が日々の支出について意識しながら生活していることがうかがえる。一方で、単純に節約を優先するだけではなく、楽しみや満足度とのバランスを取りながら支出を考える人も多く、支出にメリハリをつける傾向が見られる結果となった。

支出の上位に “我慢一辺倒”ではない「メリハリ消費」の実態

「削ることができない支出」について聞いたところ、「健康」(27.6%)が最も多く、次いで「趣味・娯楽」(25.6%)、「推し活」(20.5%)、「外食」(20.3%)という結果になった。

節約意識が高まる中でも、健康維持や趣味、推し活、外食など、自身の満足度や生活の充実につながる支出については維持したいと考える人が多いことが分かる。

必要な支出は見直しながらも、自分らしさや楽しみにつながる支出は確保する、「メリハリ消費」が広がっている様子がうかがえる。

初夏から夏にかけて旅行意向がある人は約4割

初夏から夏にかけての旅行意向について聞いたところ、「すでに予定がある」(18.5%)、「行きたいと思っている」(24.3%)を合わせると、42.8%が旅行意向を持っていることが分かった。

また、旅行予算については、「3万～5万円未満」(28.1%)が最多となり、以降は「1万〜3万円未満」(25.7%)、「5万〜10万円未満」(24.5%)と続いた。

高額な旅行よりも、比較的手頃な予算で楽しめる旅行を選択する傾向が見られ、旅行を“特別な贅沢”ではなく、“日常のリフレッシュ”や“ご褒美”として捉えている人が多いことがうかがえる。

約5割が旅行先や飲食店への興味喚起を経験

ライブ配信で見た場所やお店に「行ってみたい」と思ったことがあるか聞いたところ、「よくある」(13.8%)、「たまにある」(38.5%)となり、合わせて52.3%が興味喚起の経験があると回答した。

ライブ配信では、配信者が自身の体験や率直な感想をリアルタイムで発信するため、視聴者に対して「生活者目線のリアルな情報」として届きやすい傾向にあることがうかがえる。

約3人に1人がライブ配信に信頼感

ライブ配信とCM・広告の信頼性について聞いたところ、「ライブ配信の方が信頼できる」(11.8%)、「やや信頼できる」(20.9%)を合わせると、32.7%がライブ配信に対して一定の信頼感を持っていることが分かった。

ライブ配信では、配信者が実際に体験した内容や率直な感想をリアルタイムで発信するため、視聴者にとっては生活者目線のリアルな情報として受け取られやすい側面がある。

情報収集や消費行動においても、企業発信の広告だけでなく、人を介したリアルな体験や口コミが重視される傾向が広がっていることがうかがえる結果となった。

調査主体：17LIVE

調査期間：2026年5月20日～5月25日

調査対象：「17LIVE(イチナナ)」アプリのユーザー

調査方法：アプリ内アンケート

回答者数：782人(有効回答者数)