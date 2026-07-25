ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#2が21日に配信された。

  • 『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『愛のハイエナ season6』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

15歳で妊娠した美夢さんを取材

番組では、加護亜依が10代で出産した女性のもとを訪れ、その後の人生をレポート。15歳の時に9歳上の彼氏との子どもを妊娠した美夢さん(30歳)を取材した。

当時キャバクラのボーイをしていた彼氏とは、結婚を前提に交際しており、「子どもができたら責任をとる」と言われていたという美夢さん。しかし、美夢さんが16歳になり結婚した直後、夫に「400万円の借金」があったことが判明。「パチンコで作った借金と、見栄を張ってベンツを買った」という衝撃の理由に、加護も思わず言葉を失う。

さらに翌年には次男を出産した美夢さんだったが、夫のパチンコ癖は直らず離婚を決断する。その後、2人の子どものシングルマザーとして子育てに奮闘する日々を送っていたものの、3年後に元夫とまさかの再婚。加護も思わず「嘘でしょ!? なんで!?」と驚きの声を上げた、再婚の真相とは。

そして、波乱万丈な過去を抱えながら、現在は18歳年上の夫と再婚し、4人の子どもたちと賑やかな家庭を築いていく。18歳年上夫との馴れ初めや、あたたかな家族の様子に、スタジオのMC陣も「素敵」「素晴らしい」と拍手を送った。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

15歳の時に妊娠、16歳で結婚した直後に夫に400万円の借金があったことが判明　夫が借金した衝撃の理由に加護亜依も思わず言葉を失う…『愛のハイエナ season6』
中学3年生で妊娠、彼氏が寝たあとにトイレでご飯にふりかけ、結婚生活は苦難の連続…壮絶な過去に加護亜依も絶句「鳥肌立っちゃった」　『愛のハイエナ season6』
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