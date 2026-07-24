有吉弘行「元気がないと聞いて安心した」『水ダウ』で話題のはっしーはっぴーにアドバイス「少し加減を覚えて」

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。7月のアシスタントはアルコ＆ピースの酒井健太と宮下草薙の草薙航基です。7月12日（日）の放送では、先週に引き続き、有吉たちも所属する太田プロのピン芸人・はっしーはっぴーについて語る場面がありました。

◆「反省と成長」の大切さ

この日、有吉は「はっしーはっぴーの話って落ち着いたんですか？」と切り出します。というのも、7月1日に放送されたバラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（TBS系）に出演したはっしーはっぴーの言動が物議を醸し、前回のサンドリでも、親交の深い酒井が、「『大丈夫？』とLINEしたら、はっしーはっぴーから『これで完全に売れました』と返ってきました」と、本人が豪語していたことを明かしていました。

それから1週間が経ち、有吉は「世間的にはどうなんですかね。俺は全然追いかけてないんだけど」と前置きしつつ、その後が気になり尋ねると、酒井が再び本人とやり取りしたそうで、「まあ、ちょっと元気はなかったですね」と近況を報告します。

その言葉に、有吉は「『元気がない』と聞いて安心しましたよ、本当に。あれでまだ『売れましたよ！』って言っていたら、ちょっと異常すぎるだろ（笑）」と笑い飛ばします。

続けて「少し反省してね、これが成長につながっていくだろうから。『加減を覚えていくとつまらない』っていう説もありますけども。それでも、少し加減を覚えてね（笑）」と直属の後輩芸人にアドバイスを送りました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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